Terremoto oggi a Napoli/ Ingv, ultime scosse: paura a Pozzuoli e Fuorigrotta

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita stamane in quel di Napoli e provincia. In base a quanto riportato in questi ultimi minuti da numerosi organi di informazione online, a cominciare dai colleghi di Fanpage, il sisma sarebbe avvenuto poco dopo le ore 7:00 di stamane, sabato 5 ottobre, ed in particolare nella zona occidente del capoluogo campano, quella che va da Fuorigrotta fino a Soccavo, nonché nell’area flegrea di Pozzuoli. Al momento in cui vi scriviamo, l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha ancora diramato i dati ufficiali del “terremotino”, ma sono numerose le segnalazioni di persone che hanno avvertito in maniera indistinta il sisma, sia a Napoli quanto in tutta la zona circostante. E basta andare sui social per capirlo visto che sono in molti quelli che scrivono “Scossa di #Terremoto avvertita a Napoli”, oppure “Scossa Forte Ora #pozzuoli #terremoto”.

TERREMOTO OGGI A NAPOLI INGV, ULTIME SCOSSE

Non mancano segnalazioni anche su Facebook e sulle storie di Instagram, in particolare da parte dei residenti di Bagnoli e Agnano, due cittadine dove i terremoti sono un evento tutt’altro che raro, essendo quella una zona sismica. In attesa dei dati ufficiali Ingv, le prime indiscrezioni parlano di una magnitudo molto bassa, e di un ipocentro (la profondità), molto probabilmente superficiale, caratteristica quest’ultima che ha ampliato l’effetto dello stesso sisma, mandando nel panico moltissimi residenti che sono stati svegliati dalla scossa. Al momento non si segnalano comunque feriti ne tanto meno danni alle strutture degli edifici. Le autorità e la protezione civile non hanno per ora diramato alcuna allerta, di conseguenza la situazione sembrerebbe essere sotto controllo.

