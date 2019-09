Terremoto oggi a Norcia M 2.6/ Ingv, ultime scosse: nuovo sisma nel centro Italia

Trema nuovamente la terra nei pressi di Norcia. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, una scossa di mangitudo 2.6 si è verificata in provincia di Perugia, a circa otto chilometri ad est dalla nota località di cui sopra. Il sisma è stato registrato dai sismografi alle ore 12:41, poco più di mezz’ora fa, con coordinate geografiche 42.81 di latitudine, e 13.18 di longitudine. Per quanto riguarda l’ipocentro, la sua profondità, la rilevazione segnala undici chilometri sotto il livello del mare, trattasi quindi di un terremoto piuttosto superficiale. Il sisma, vista anche la modesta scossa, non ha provocato danni a cose ne tanto meno a persone, anche se la popolazione lo ha avvertito in maniera indistinta, non soltanto a Norcia ma anche in altre località vicine e già interessate in questi anni da diversi terremoti, leggasi Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Montegallo, Accumuli, Preci e Montemonaco.

TERREMOTO OGGI A NORCIA M 2.6 INGV, ULTIME SCOSSE

Fra le località note più vicine troviamo invece Foligno, Teramo, Terni e L’Aquila, tutte situate nel raggio di circa 50 chilometri dall’epicentro. Norcia sta vivendo una sorta di sciame sismico visto che già ad inizio settimana, precisamente lunedì 23 settembre, aveva già tremato con una doppia scossa in serata di magnitudo 2.0 e 2.1. Lo stesso giorno, sisma di M 2.0 anche a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. A livello italiano, invece, il terremoto più significato degli ultimi giorni resta quello di Cicerale, in provincia di Salerno, risalente allo scorso 21 settembre, quando la terra ha tremato con una magnitudo di 4.3 gradi sulla scala Richter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA