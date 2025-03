Sono state – fortunatamente – poche le scosse di terremoto oggi rilevate dall’Ingv ed inserie nel consueto bollettino relativo alle primissime ore di questo lunedì 10 marzo 2025 e che potrebbe subire degli importanti aggiornamenti nel corso delle prossime ore che – naturalmente – non mancheremo di riportare tra queste righe: guardando al solo periodo di tempo dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo, complessivamente l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato ‘solamente’ 11 scosse di terremoto oggi che – salvo in due casi – hanno faticato a superare il 2 di magnitudo che tendenzialmente è la ‘linea rossa’ che le rende avvertibili distintamente delle persone.

Terremoto oggi Calabria M 2.2/ Ingv ultime notizie: scossa vicino Miglierina (Catanzaro)

Partendo subito nella scoperta del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Ingv, vogliamo mettere sotto i riflettori fin da subito il più importante degli undici eventi tellurici rilevati: si tratta di una scossa che a mezzanotte e 59 minuti è tornata a colpire l’estremamente sismica area dei Campi Flegrei con una magnitudo di 2.6 sulla scala Richter e una profondità di appena 4 km; mentre 13 e 42 minuti dopo (ovvero all’1:12 e all’1:41) altri due sismi hanno interessato la medesima area con magnitudo – rispettivamente – di 1.0 e 1.2 che ad ora non sembrano aver avuto alcun seguito.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.3/ Ingv ultime notizie, nuova scossa di M 3.6 in Grecia

Terremoto oggi a Norcia di magnitudo 2.1 sulla scala Richter: tutte le ultime notizie dall’Ingv

Lasciando il sismicamente complesso territorio dei Campi Flegrei, tra le scosse di terremoto oggi rilevate dall’Ingv a destare qualche altre preoccupazione – seppur non paia che siano stati riscontrati danni di alcun tipo, tanto che sono stati addirittura pochi ad avvertirlo – c’è anche il sisma che alle 00:48 ha interessato il territorio comunale di Norcia (alle porte di Perugia) con una magnitudo di 2.1 sulla scala d’intensità sismica di Richter; mentre alle 6:00 del mattino il medesimo territorio è stato colpito da un altro evento tellurico di magnitudo 1.1 che si unisce a quello da 1.4 che si è registrato alle 2:34 nel vicino comune di Preci.

Terremoto Campi Flegrei, 8 nuove scosse/ Picco di M 3.2 poco dopo mezzanotte, torna la paura

Oltre a questi, sempre proseguendo in ordine di intensità, tra le scosse di terremoto oggi riportate dall’Ingv spicca anche il sisma da 1.8 di magnitudo che si è rilevato nell’area di Amatrice – in provincia di Rieti, ma comunque non troppo distante da Norcia – attorno all’1:47 di notte; mentre l’ultimo evento sul quale vogliamo porre l’attenzione risale alle ore 8:12 del mattino ed è stato registrato nell’area comunale di Pietrapaola (poco distante da Cosenza) con una magnitudo di 1.5 sulla scala Richter.