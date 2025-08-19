L'INGV ha registrato un terremoto oggi a Palermo di magnitudo 2.6 sulla scala Richter: il bollettino odierno e tutti gli aggiornamenti in diretta

Proseguono le nottate tranquille dal punto di vista sismico, con il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV – e che verrà costantemente aggiornato nel corso delle prossime ore – che sembra confermare questo punto, riportando un totale di solamente 17 eventi tellurici: la quasi totalità – salvo un paio di casi, ai quali arriveremo a breve – sono stati sotto il 2 di magnitudo; ed è interessante notare che se ne sono verificati anche un paio negli ormai noti (e notoriamente sismici) Campi Flegrei.

Entrando subito nel merito del bollettino sulle scosse di terremoto oggi registrate dall’INGV, possiamo dirvi che la più rilevate è stata localizzata ben al di là dei confini della nostra bella penisola: infatti, alle ore 1:03 di notte la sala sismica di Roma ha registrato una scossa da 5.7 di magnitudo alle coordinate (sempre, in ordine, latitudine e longitudine) -24.3633, -175.2330 che ci portano a due passi dalle Isole Tonga, al largo dell’Australia.

D’altra parte, sul nostro bel territorio, la scossa di terremoto oggi più rilevante – almeno, nel momento in cui scriviamo, e non mancheremo di farvi sapere eventuali sviluppi nelle prossime ore – ci porta alle coordinate 38.2312, 13.6207: inserendole in una mappa finiremmo al largo delle coste di Palermo (a circa 26 km dalla città) per un sisma che alle ore 03:42 di notte ha raggiunto una magnitudo di ben 2.6 sulla scala Richter che – fortunatamente – non ha causato alcun tipo di problema.

Proseguendo tra le righe del bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, poi, possiamo segnalarvi un altro terremoto oggi registrato alle ore 3:42 in quel di Masi Torello, piccolo comune alle porte di Ferrara, che ha raggiunto il grado 2.0 di magnitudo sulla scala ideata dal famoso fisico statunitense; mentre in ordine di importanza c’è poi quell’altra scossa di terremoto che ha interessato – questa volta alle ore 00:54 – l’area di Veronella (come lascia intuire il nome, vicino a Verona) con una magnitudo stimata dall’INGV di 1.7 sulla scala Richter.