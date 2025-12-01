Terremoto oggi a Parma da 2.4 di magnitudo sulla scala Richter: il bollettino dell'1 dicembre 2025 dell'INGV e tutti gli aggiornamenti in diretta

Torniamo oggi – come facciamo tutti i giorni, nei casi in cui vi sia qualcosa di rilevante da segnalare – a dare un’occhiata al bollettino sulle scosse di terremoto che l’INGV ha registrato dalla mezzanotte odierna fino al momento in cui scriviamo queste righe, con un report che ci parla di una 20ina scarsa di scosse con magnitudo, fortunatamente, ben al di sotto delle soglie critiche che potrebbero causare danni alle infrastrutture o problemi alla popolazione; tendenzialmente individuata nelle scosse di terremoto oltre la soglia di 2.5 sulla scala Richter.

Entrando subito nel merito del bollettino sulle scosse di terremoto oggi rilevate, secondo l’Istituto tellurico l’evento più rilevante della nottata odierna risale alle ore 2:27 e ha avuto un epicentro rilevato nell’area di Tizzano Val Parma, ovviamente in provincia di Parma: secondo i dati raccolti dal sismografo romano dell’INGV, la magnitudo sarebbe stata di 2.4 sulla scala ideata dal fisico statunitense; ma non sembrano esserci state segnalazioni di danni o problemi di alcun tipo.

Similmente, di interessante nel bollettino dell’Istituto sulle scosse di terremoto registrate nelle ultime ore c’è anche un nuovo (per così dire) “sciame sismico” che si è registrato nell’area di Perugia: infatti, proprio su questo territorio si è rilevato il primissimo evento tellurico della giornata odierna 50 minuti dopo la mezzanotte, localizzato precisamente a Preci con una magnitudo di appena 0.5 sulla scala Richter.

Similmente, sempre a Preci all’una e 24 minuti si è registrato anche un secondo terremoto da appena 0.1 in più del precedente di intensità; mentre tra le ore 3:42, le 4:23 e le 8:12 se ne sono registrati altri tre con magnitudo comprese tra lo 0.5 e l’1.9 sulla scala Richter, con epicentri localizzati sui territori comunali di Gualdo Tadino, Valfabbrica e Spoleto, nuovamente – per fortuna – senza che vi siano stati problemi di alcun tipo.

Infine – fermo restando che tutti gli altri eventi registrati dall’Istituto sono stati abbondantemente sotto il grado 1 di magnitudo -, tra le scosse di terremoto oggi rilevate vogliamo segnalare anche le due che ci sono verificate alle 3:25 in quel di Santo Stefano di Magra (alle porte di La Spezia) con un’intensità pari a 1.7 sulla scala Richter e poi, nuovamente, alle ore 4:10 in quel di Courmayeur pari a 1.6 di magnitudo.