Terremoto oggi a Parma di magnitudo 2.1 sulla scala Richter: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV

Torniamo anche in questa giornata di lunedì 6 ottobre 2025 a scoprire assieme a voi lettori il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV che – dopo una domenica che ha causato un paio di grattacapi su diversi territori – sembra parlarci di una nottata odierna relativamente tranquilla.

Sono, infatti, state solo le 10 scosse totali e tra queste solamente una aveva le caratteristiche utili per essere avvertita dalla popolazione; mentre sempre in queste ore sono tornati – pur una sola volta – a tremare anche i Campi Flegrei che già tra sabato e domenica sono stati protagonisti di uno sciame piuttosto elevato.

Partendo – però – da quell’unico terremoto oggi rilevato che aveva delle caratteristiche per creare (pur, fortunatamente, non avendolo fatto) disagi alla popolazione, dobbiamo spostarci solamente fino alle ore 8:10 del mattino fino al territorio comunale di Parma: precisamente alle coordinate 44.5582, 10.0582 – che rimandano all’area montana del comune di Terenzo – si è verificato, infatti, un sisma da 2.1 di magnitudo con un’ipocentro a soli 10 km dal suolo terrestre.

Oltre al terremoto oggi a Parma, però, a ben guardare il bollettino dell’INGV ci parla anche di un altro sisma che poteva creare qualche piccolo fastidio, registrato alle ore 1:11 di notte alle porte di Messina, territorio già ieri interessato da diversi eventi particolarmente rilevanti: il terremoto oggi rilevato nel messinese – secondo i dati dell’INGV – ha interessato il comune di Basicò (precisamente alle coordinate 38.0528, 15.0713) con una magnitudo di 1.8 sulla scala Richter; ma non emergono – fortunatamente – notizie di danni di alcun tipo.

Proseguendo nella scoperta del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV possiamo ora porre la nostra attenzione sui Campi Flegrei che alle 8:06 hanno fatto registrare un sisma da 1.5 di magnitudo; oppure anche sui territori di Macerata e Rieti: nel primo, infatti, tra l’una e 44 e le 3:34 si sono verificati due terremoti da 1.5 e 0.5 di magnitudo rispettivamente a Castelsantangelo sul Nera e Sant’Angelo in Pontano; mentre nel secondo ve ne sono stati altrettanti – entrambi a Micigliano – di magnitudo 1.0 e 1.4 sulla scala Richter.