Sembra essere stata una nottata decisamente tranquilla dal punto di vista sismico secondo il consueto bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV nel quale – dalla mezzanotte odierna fino al momento in cui stiamo scrivendo queste righe – conta solamente cinque eventi tellurici che non si sono neppur avvicinati al 2 di magnitudo, replicando a grandissime linee quanto era già accaduto nella giornata di ieri in cui – pur a fronte di una maggiore quantità di scosse di terremoto – in 24 ore l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato solamente 3 scosse superiori al 2 sulla scala tellurica; peraltro in parte capitate in mare senza alcun tipo di problema per la popolazione.

Restando sulla giornata odierna (poi torneremo anche brevemente indietro nel tempo per completare questo bollettino) vale la pena partire – come sempre – dalle scosse di terremoto oggi più intense registrate nella nottata da parte dell’Ingv: di fatto sono due, entrambe che hanno raggiunto una magnitudo di 1.4 sulla scala Richter e che sono state localizzate tra il comune di Sellano (alle porte di Perugia) e sul confine tra Italia e Francia e sul territorio francese (grosso modo ad Embrun); registrate rispettivamente alle ore 1:31 e 3:45 a profondità tali – ovvero 11 e 16 km rispetto al suolo terrestre – da attutirne gli effetti tra la popolazione e sulle strutture.

Contestualmente – come anticipavamo già in apertura – le altre scosse di terremoto oggi registrate sono state in totale cinque: la prima risale a 4 minuti dopo la mezzanotte ed è stata registrata in quel di Belluno con una magnitudo di 1.1 sulla scala Richter, mentre la seconda alle ore 3:42 ha raggiunto solamente lo 0.8 sul territorio Bolzano; il tutto seguito da altre due scosse che tra le ore 6:19 e le 6:52 hanno toccato i gradi 1.2 e (nuovamente) 0.8 sulla scala tellurica nelle aree comunali di Cerreto d’Esi (Ancona) e Ussita (Macerata).

L’ultima – per ora – delle scosse di terremoto oggi registrate ed inserite dall’Ingv nel bollettino quotidiano, invece, merita una parentesi a parte dato che è stata registrata nell’area sempre preoccupante dei Campi Flegrei: l’orario registrato dall’Istituto è quello delle 7:54 del mattino con una magnitudo di 1.5 e una profondità di 3 km rispetto al suolo terrestre; il tutto sottolineando che ieri sera nella medesima area sono state rilevate altre due scosse da 1.1 e 1.2 alle ore 21:27 e 21:57, precedute da un terzo evento alle 17:06 di magnitudo 1.0 sulla scala Richter.