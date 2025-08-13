Tutte le scosse di terremoto oggi rilevate dell'INGV: alle porte di Perugia un vero e proprio sciame sismico, con picchi di 1.5 di magnitudo

Come tutte le mattine, è arrivato il momento di fare il punto sulle scosse di terremoto oggi rilevate dall’INGV che quotidianamente tiene traccia di tutti gli eventi sismici riportandoli nell’apposito bollettino che siamo qui a scoprire tutti assieme, partendo dalla necessaria precisazione che le ore dalla mezzanotte a questo momento sono state (fortunatamente) piuttosto tranquille, con solamente undici scosse di terremoto oggi rilevate dall’Istituto tellurico e vulcanologico.

Peraltro, tra quelle undici scosse di terremoto oggi rilevate – entrando subito nel merito del bollettino -, possiamo anche dirvi che la più elevata ha raggiunto una magnitudo di appena 1.5 sulla scala Richter: il sisma in questione risale alle ore 4:56 ed è stato registrato sul territorio di Preci, poco distante da Perugia, con una profondità di 10 km rispetto al suolo terrestre, ma al contempo in un’area scarsamente abitata.

Sempre tra le scosse di terremoto oggi riportate nel bollettino, tra le più rilevanti possiamo segnalarvene una doppia da 1.4 di magnitudo: la prima è stata registra a mezzanotte e 48 minuti nell’are di Sant’Andrea di Conza (in provincia di Avellino); mentre la seconda risale alle ore 7:59 sul territorio di Monteleone di Spoleto (nuovamente in provincia di Perugia), quest’ultima anticipata e seguita da altre due scosse, entrambe da 1.3 di magnitudo, tra le ore 7:56 e le 8:27.

I dettagli del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato: a Perugia in atto uno sciame sismico

Allargando leggermente lo sguardo che stiamo al bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV, possiamo anche notare facilmente che nella primissima serata di ieri il mare dell’Indonesia è stato colpito da un violento sisma da 5.5 di magnitudo: l’orario preciso – secondo la Sala sismica di Roma – è quello delle 18:21 nel pieno centro dell’arcipelago indonesiano; con una profondità, tuttavia, di oltre 500 km che ha largamente ed efficacemente attutito gli effetti del sisma.

Sempre dal bollettino sulle scosse di terremoto oggi registrate, pare evidente che il territorio di Perugia sia la centro di un vero e proprio sciame sismico: oltre ai quattro eventi che vi abbiamo riportato sopra, infatti, nella giornata di oggi se n’è registrato anche un quinto (alle 3:08 a Valtopina con 0.8 di magnitudo); mentre nella tarda serata di ieri ce ne sono stati altri 6 rilevati tra Preci, Norcia, Gubbio e Cascia, con magnitudo comprese tra lo 0.1 e l’1.1 sulla scala Richter.