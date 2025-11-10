Terremoto oggi a Pesaro-Urbino da 2 di magnitudo: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta al bollettino del 10 novembre 2025 dell'INGV

È nuovamente – come sempre diciamo, fortunatamente – piuttosto tranquillo il bollettino dell’INGV sulle scosse di terremoto oggi rilevate dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo queste righe (circa le 9 del mattino), con una nottata nella quale – da un lato – in Italia si sono verificata appena 14 scosse di terremoto, tutte inferiori al 2 di magnitudo, e – dall’altro lato – la terra è tornata nuovamente a tremare in Giappone dopo il doppio violento sisma che si era verificato nella mattinata di ieri.

Terremoto oggi Arezzo, 1.8 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: doppia scossa da 6 di magnitudo in Giappone

Partendo proprio da quest’ultimo punto, è importante precisare che secondo il nostrano Istituto geofisico a vulcanologico, il terremoto oggi registrato in Giappone ha toccato una magnitudo di 6.3 sulla scala Richter, piuttosto impattante a livello numerico ma – al contempo – anche piuttosto frequente sul suolo giapponese: l’evento risalirebbe grosso modo alle ore 8:23 nella medesima area già colpita ieri, ma per ora – fortunatamente – non emergono notizie sull’aumento del livello di allerta per i possibili tsunami che potrebbero colpire l’isola.

Terremoto Campi Flegrei/ 7 nuove scosse nelle ultime ore, picco massimo di M 2.3 gradi

Terremoto oggi a Pesaro-Urbino da 2 di magnitudo: nelle Marche la maggior parte delle scosse odierne

Superata la parte del bollettino di oggi sulle scosse di terremoto dedicata all’estero, possiamo ritornare sul nostro territorio nazionale per dire che l’evento sismico più elevato registrato nella notte dall’INGV risale alle ore 3 e 31: l’epicentro in questo caso è stato localizzato al largo delle coste di Pesaro-Urbino (ovviamente nel mare adriatico) a una distanza di circa 38 km rispetto al territorio cittadino pesarese e una magnitudo di 2 sulla scala Richter.

Tutte le altre scosse di terremoto oggi riportate nel bollettino, invece, – come accennavamo già prima – sono state piuttosto basse dal punto di vista della magnitudo con l’evento immediatamente successivo a quello marchigiano che – alle ore 6 e un minuto del mattino – ha colpito l’area di Monte Cavallo: qui la magnitudo è stata di appena 1.4, ma interessante è notare che lo stesso comune ritorna anche in altre tre voci del bollettino con altrettante scosse di terremoto tra lo 0.7 e l’1.2 di magnitudo nella nottata.

Terremoto Campi Flegrei/ Studenti di Napoli alle esercitazioni: “Abbiamo paura, dobbiamo essere pronti”

Insomma, Pesaro-Urbino da un lato, Macerata – provincia della quale fa parte Monte Cavallo – dall’altro e le Marche che tornano nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato anche alle 3:14 e alle 8:44 con altre due scosse che hanno colpito i comuni – rispettivamente – di Serra Sant’Abbondio e Cagli con magnitudo di 0.8 e 0.9 sulla scala Richter; mentre da ultimo segnaliamo l’evento da 1.1 di magnitudo che alle 3:07 ha colpito il comune di Santomenna, alle porte di Salerno.