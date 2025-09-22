Il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall'INGV: tutte le ultime notizie sulla nottata del 22 settembre e gli aggiornamenti in diretta

Sembra essere stata una nottata piuttosto complessa e agitata a guardare il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV (ovvero, come sempre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), in particolare per quanto riguarda i territorio di Pesaro-Urbino e di Arezzo, assoluti protagonisti nelle maggior parte delle – tante – scosse registrate dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo; seppur – fortunatamente – in entrambi i territori le scosse di terremoto oggi rilevate sono state piuttosto basse dal punto di vista della magnitudo.

Partendo, però, dall’estero vale la pena dire che la scossa di terremoto oggi più intensa – almeno, per quanto riporta l’INGV – si è registrata attorno alle ore 3:20 in Grecia: dai dati raccolti, infatti, risulta che a due passi dal comune di Moni Chilandariou (nella parte settentrionale della penisola greca) si sia sviluppata una scossa da 4.7 di magnitudo, resa ancora più intensa dalla profondità – ovvero l’ipocentro – stimata di appena 9 km rispetto al suolo terrestre.

Terremoto oggi a Pesaro-Urbino: nella notte l’INGV ha rilevato diciotto differenti scosse

Per quanto riguarda l’Italia, invece, secondo i dati raccolti dall’INGV sono stati due di pari entità le scosse di terremoto oggi più rilevanti, pari a 2.0 si magnitudo sulla scala Richter: la prima risale alle ore 1:47 di notte e si è sviluppata a due passi da Messina, nei pressi della costa siciliana nord-orientale; mentre la seconda risale alle ore 6:18 del mattino e ci porta sul territorio comunale di Borgo Pace, alle porte – come dicevamo prima – di Pesaro-Urbino.

Proprio il comune di Borgo Pace è stato l’assoluto protagonista della nottata con un totale di diciotto differenti scosse di terremoto oggi finire all’interno del bollettino diramato in mattinata (e in costante aggiornamento) da parte dell’istituto tellurico: tutte le scosse hanno oscillato tra lo 0.6 di magnitudo e il 2 che citavamo prima e per ora non sembrano emergere notizie di eventuali danni arrecati alle strutture o ai cittadini; peraltro oltre alle 18 scosse se ne sono registrate altre sette nei poco distanti comuni di Arezzo e Perugia.

