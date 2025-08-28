Terremoto oggi nella provincia di Piacenza dopo lo sciame in PIemonte ieri sera: le scosse INGV del 28 agosto 2025. Scossa in Mongolia dopo l'alluvione

LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A PIACENZA: COSA DICE L’ULTIMO BOLLETTINO INGV

Resta per ora l’unico terremoto oggi degno di nota la scossa registrata questa mattina in provincia di Piacenza, seppur con magnitudo comunque molto bassa a quota 2.1 sulla Scala Richter: con le “faglie” in centro Italia e sopratutto sui Campi Flegrei che per fortuna hanno dato una sorta di “tregua” alle popolazioni e le autorità locali con un minor impatto dell’attività sismica in questa seconda parte di agosto 2025, è dall’Emilia Romagna che proviene il terremoto oggi segnalato dal centro INGV con l’ultimo bollettino aggiornato.

Scossa di M 2.1 con ipocentro a circa 8 km di profondità sotto il livello del terreno ha visto un epicentro segnalato a ridosso del comune di Bettola, in provincia di Piacenza ma non distante da Cremona e Pavia: i comuni coinvolti, pur sempre senza vibrazioni o danni segnalati almeno finora, risultano essere quelli attigui a Bettola, come Farini, Travo, Coli, Gropparello, Corte Brugnatella, Rivergaro, Bore, Bardi e Piozzano.

DALL’ITALIA ALL’ESTERO, NUOVI ALLARMI IN MONGOLIA: TERREMOTO 5.0 DOPO L’ALLUVIONE

Da segnalarsi invece, sebbene senza particolari apprensioni, il lieve sciame sismico registrato nella serata tra il 27 e il 28 agosto 2025 nell’area della Valle Stura in Piemonte: tutto ha inizio con il terremoto M 2.1 delle ore 23.27 di ieri con epicentro a Vinadio, e con ipocentro abbastanza in superficie a circa 9 km sotto il livello del terreno. Nessun danno per fortuna, ma qualche vibrazioni delle scosse sono state avvertite dalla popolazioni, specie nei comuni di Pietraporzio, Sambuco, Aisone e nella stessa Vinadio.

Altre scosse di terremoto sono state poi avvertite sempre nella stessa area, senza però manifestare alcuna emergenza a nessun livello possibile. Diversa è invece la situazione in corso in Mongolia, appena uscita da una violenta e drammatica alluvione (con morti annegati, campi inondati e fango sui raccolti) che ha colpito l’area di Bayannur a ridosso di Cina e del territorio mongolo interno.

All’alba, ora italiana, la violenta scossa di terremoto di grado M 5.0 sulla Scala Richter cha colpito la provincia di Naranbulag con un ipocentro molto in superficie e con alcuni crolli registrati su strade e abitazioni. Per ora non sono segnalate per fortuna vittime ma le ricerche sono durate l’intera notte e potrebbero portare spiacevoli novità già nelle prossime ore.