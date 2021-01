Terremoto oggi a Potenza M 3.5/ Ingv, ultime scosse: sisma avvertito anche in Puglia

Scossa di terremoto in Basilicata poco dopo la mezzanotte. Il sisma è stato registrato alle ore 00:13 dalla Sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il terremoto è stato di magnitudo 3.5 sulla scala Richter ed è avvenuto a 3 chilometri da Anzi, in provincia di Potenza. L’epicentro comunque è stato individuato con precisioni con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 40.54, longitudine 15.93 e ipocentro localizzato ad una profondità di 42 chilometri. L’Ingv ha fornito anche la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto.

Si tratta di Trivigno (PZ), Brindisi Montagna (PZ), Laurenzana (PZ), Castelmezzano (PZ), Albano di Lucania (PZ), Calvello (PZ), Abriola (PZ), Pietrapertosa (PZ), Campomaggiore (PZ), Pignola (PZ), Vaglio Basilicata (PZ), Potenza (PZ), Tolve (PZ), San Chirico Nuovo (PZ), Tricarico (MT), Accettura (MT) e Corleto Perticara (PZ).

TERREMOTO A POTENZA AVVERTITO ANCHE IN PUGLIA

La scossa sismica avvenuta in Basilicata, in provincia di Potenza, è stata avvertita anche in Puglia,oltre che nel Materano. Dopo il sisma, infatti, si sono susseguite diverse segnalazioni, anche via social, di cittadini pugliesi che hanno avvertito il terremoto. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Bari, ma fortunatamente in ogni caso non si segnalano danni a persone o cose. Inizialmente la Sala Sismica dell’Ingv aveva fornito una stima provvisoria della magnitudo del terremoto, cioè tra 3.5 e 4.0 sulla scala Richter, che poi è stata rivista al ribasso, visto che è stata confermata la magnitudo di 3.5. Già tre giorni fa era stata registrata una scossa sismica. In quel caso era stata di magnitudo 3.2 e aveva avuto come epicentro Lagonegro, sempre in provincia di Potenza. Il terremoto avvenuto invece oggi, lunedì 18 gennaio 2020, è stato invece leggermente più forte.





