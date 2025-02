Come da tradizione consolidata qui su ilSussidiario.net torniamo in questo lunedì 24 febbraio 2025 a dare un’occhiata al bollettino delle scosse di terremoto oggi diramato dall’Ingv che ci da un’idea di tutti gli eventi sismici che si sono registrati nel corso della nottata nella nostra bella penisola: dopo una giornata – ovviamente quella di ieri, domenica 23 – in cui si sono registrati nell’arco di poche ore una 40ina di differenti sismi, le scosse di terremoto oggi rilevate sono state nettamente meno (circa una 20ina nel momento in cui scriviamo queste righe), ma al contempo sono almeno due quelle che hanno superato il grado 2.5 sulla scala Richter.

Terremoto oggi ad Avellino, magnitudo 2.2/ Ultime notizie INGV: scossa da 1.2 anche nell'area del Vesuvio

Attorno alla mezzanotte e 35 minuti – riporta il bollettino delle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto ed in costante aggiornamento -, infatti, in quel di Sant’Agata li Battiati alle porte di Catania si è originato un sisma che ha raggiunto una magnitudo di 2.6 sulla scala Richter; mentre qualche ora più tardi – precisamente alle 2:06 secondo i dati raccolti dall’Ingv – sul territorio comunale di Roccaforte del Greco poco distante da Reggio Calabria si è registrato un sisma di magnitudo 3.3 che (fortunatamente) si è originato ad un profondità di 33 km rispetto al suolo terrestre evitando di causare danni o problemi alla popolazione.

Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv, ultime notizie: scossa leggera anche ad Ascoli Piceno

Terremoto oggi al Vesuvio, la terra torna a tremare a Napoli: le ultime notizie dall’Ingv

Oltre a questi due sismi, proseguendo nell’approfondimento del bollettino delle scosse di terremoto oggi registrate dall’Ingv incapperemmo in altri due eventi che hanno raggiunto – ed in un singolo caso anche superato – il grado due di magnitudo: il primo risale alle ore 1:52 ed è ascrivibile al territorio di San Mauro Marchesato (vicino a Crotone) con un’intensità di 2.2 sulla scala messa a punto dal fisico Richter; mentre il secondo è arrivato alle 4:25 e ha colpito l’area al confine tra Francia ed Italia – sul lato francese – con una magnitudo di 2.0 in un’area fortemente montana.

Terremoto Campi Flegrei/ Il geochimico De Vito: “Sciame sismico? Non c'è nulla di anormale”

Al contempo – e fermo restando che tutte le altre scosse di terremoto oggi registrate si sono complessivamente attestate tra un minimo di 0.1 e un massimo di 1.4 di magnitudo – è ancora una volta interessante notare che è tornata ancora una volta (esattamente come ieri) a tremare la terra sotto al napoletano Vesuvio: a 26 minuti di distanza dalla mezzanotte – infatti – una scossa da 1.2 ha riacceso una lieve paura nella popolazione campana, ma fortunatamente non sembra che ci siano stati danni o problemi di alcun tipo.