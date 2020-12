TERREMOTO OGGI A SIENA M 3.1/ Ingv ultime scosse: paura in Toscana

Paura in quel di Siena, dove questa mattina si è verificato un terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter che ha provocato non poca apprensione tra gli abitanti della città del Palio e nella provincia toscana. La scossa, secondo quanto riportato dal consueto bollettino diramato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto luogo precisamente alle ore 7:53 di questo sabato 5 dicembre, con epicentro individuato nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 43.47 e longitudine 11.24, ovvero nel comune di Castellina in Chianti. L’ipocentro del terremoto è stato localizzato invece ad una profondità nel sottosuolo di 8 km. La scossa, che non ha provocato danni a cose e/o persone, è stata avvertita nitidamente dalla popolazione, soprattutto dai residenti ai piani alti delle abitazioni.

TERREMOTO OGGI A SIENA M 3.1

Sono state decine le telefonate che hanno intasato i centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine subito dopo la scossa, a conferma del fatto che il terremoto verificatosi nel Senese ha provocato il panico per via della sua intensità. Ma quali sono stati i comuni maggiormente interessati dal movimento tellurico. Dai dati contenuti nel report della Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia possiamo trarre l’elenco dei comuni racchiusi nel raggio di 20 km dall’epicentro del sisma. Oltre alla già citata Castellina in Chianti troviamo: Poggibonsi, Monteriggioni, Barberino Val d’Elsa, Radda in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Colle di Val d’Elsa, Greve in Chianti, Gaiole in Chianti, San Gimignano, Siena e Certaldo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA