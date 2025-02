Sono state – almeno, nel momento in cui scriviamo queste righe – poche e tutte lievi le scosse di terremoto oggi riportare dall’Ingv nel suo consueto bollettino giornaliero che andremo ad approfondire e scoprire assieme a voi lettori in questo articolo: da mezzanotte a questa parte (sono da poco passate le 8:30 del mattino) gli eventi captati e riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono stati solamente otto, con il terremoto odierno più potente che – peraltro – è da ascrivere al territorio greco e non al nostro bel paese nel quale tutte le scosse (ovvero sette delle totali) si sono fermate ad un picco di 2 sulla scala Richter.

Partendo proprio da quella scossa di terremoto oggi registrata in Grecia, dobbiamo sposarci innanzitutto alle coordinate 36.5890-25.6930 che grosso modo indicano le acque territoriali della minuscola isola di Anydros che fa parte dell’arcipelago del Dodecaneso e – in particolare – della municipalità di Santorini: stando ai dati raccolti dalla sala sismica di Roma dell’Istituto il sisma si sviluppato attorno alla mezzanotte e 54 italiana raggiungendo una magnitudo di 4.6 sulla scala Richter; ma grazie alla sua localizzazione in mare – e nonostante una profondità di soli 9 km – non sembra che siano stati causati danni.

Lasciandoci la Grecia e l’estero alle spalle, possiamo ora addentrarci nelle sette scosse di terremoto oggi registrare dall’Ingv sul nostro territorio nazionale: come anticipavamo prima, il picco raggiunto fino ad ora dal punto di vista della magnitudo è stato il grado 2.0 ascrivibile al solo evento tellurico che si è sviluppato attorno alle 4:20 nella provincia di Siena e – con le coordinate 43.2690, 11.3620 – più precisamente alle porte del piccolo comune di Colle Malamerenda; ma tra l’ora tarda e la lieve intensità sono stati pochi i cittadini che hanno avvertito la terra tremare.

Tra le scosse di terremoto oggi riportate – evitando di soffermarci sui due eventi più lievi di magnitudo 0.7 e 0.9 che sono stati registrati rispettivamente ad Arcevia e a Gubbio – tra le altre emerge una scossa che poco prima delle due di notte (precisamente all’una e 44 minuti) ha coinvolto – nuovamente – il territorio di Siena raggiungendo l’1.6 sulla scala Richter; mentre alle 5 e 21 è tornata a tremare anche la terra attorno a L’Aquila, con un evento che ha raggiunto l’1.2 di magnitudo e che per ora è l’ultimo della giornata.