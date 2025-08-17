Terremoto oggi a Siracusa, magnitudo 2.8 sulla scala Richter: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV per oggi, 17 agosto 2025

Sono state numerose – in alcuni casi anche importanti – le scosse di terremoto oggi rilevate dell’INGV e finite protagoniste del consueto bollettino diramata in mattinata e aggiornato costantemente a fronte di ulteriori eventi sismici: dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo queste righe, infatti, si sono verificate complessivamente 25 terremoti, dei quali due (peraltro i più rilevati dal punto di vista della magnitudo) all’estero e quattro nell’area napoletana dei Campi Flegrei.

Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 2.2/ In corso un nuovo sciame sismico: ultime notizie INGV

Prima di arrivare alle scosse di terremoto oggi rilevate in Italia, vale la pena concentrarci brevemente sulle due scosse estere che abbiamo appena citato, dicendovi che – dai dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – la prima risale a 38 minuti dopo la mezzanotte e si tratta di un sisma di magnitudo 6.0 rilevato al largo delle coste dell’Indonesia; mentre la seconda è stata registrata alle 7:59 del mattino a pochi km di distanza dalle coste di Puerto San José, in Guatemala, con una magnitudo di 5.6 sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei/ Sciame sismico di bassa magnitudine, nuovi studi su bradisismo

Terremoto oggi a Siracusa, magnitudo 2.8 sulla scala Richter: tutti i dettagli sul bollettino dell’INGV

Messe da parte queste due – certamente rilevati – scosse di terremoto oggi riportate nel bollettino dell’INGV, possiamo tornare alla nostra bella Italia per dire che l’evento tellurico più rilevate sul suolo nostrano risale alle ore 4:53 di notte: l’epicentro è stato individuato al largo delle coste di Siracusa (a circa 51 km di distanza dalla città siciliana) con l’ipocentro a una profondità di 34 chilometri e una magnitudo di 2.8 che – fortunatamente – non sembra aver causato problemi di alcun tipo.

Terremoto oggi a Foggia, magnitudo 1.8/ Ultime notizie INGV: sisma sulla Costa Garganica

Similmente, oltre al sisma siciliano, tra le scosse di terremoto oggi registrate dall’Istituto ne segnaliamo anche un’altra – la seconda per importanza sul suolo nazionale – al largo delle coste di Ancona (più o meno a metà strada con la Croazia, a 65 km di distanza dalla città italiana) con una magnitudo di 2.5 sulla scala Richter; mentre, infine, è utile riportare che tra tutte le altre scosse di terremoto oggi rilevate, addirittura sette sono relative al territorio di Perugia, tutte fortunatamente di bassa entità sismica.