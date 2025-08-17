Terremoto oggi a Siracusa, magnitudo 2.8 sulla scala Richter: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV per oggi, 17 agosto 2025
Sono state numerose – in alcuni casi anche importanti – le scosse di terremoto oggi rilevate dell’INGV e finite protagoniste del consueto bollettino diramata in mattinata e aggiornato costantemente a fronte di ulteriori eventi sismici: dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo queste righe, infatti, si sono verificate complessivamente 25 terremoti, dei quali due (peraltro i più rilevati dal punto di vista della magnitudo) all’estero e quattro nell’area napoletana dei Campi Flegrei.
Prima di arrivare alle scosse di terremoto oggi rilevate in Italia, vale la pena concentrarci brevemente sulle due scosse estere che abbiamo appena citato, dicendovi che – dai dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – la prima risale a 38 minuti dopo la mezzanotte e si tratta di un sisma di magnitudo 6.0 rilevato al largo delle coste dell’Indonesia; mentre la seconda è stata registrata alle 7:59 del mattino a pochi km di distanza dalle coste di Puerto San José, in Guatemala, con una magnitudo di 5.6 sulla scala Richter.
Terremoto oggi a Siracusa, magnitudo 2.8 sulla scala Richter: tutti i dettagli sul bollettino dell’INGV
Messe da parte queste due – certamente rilevati – scosse di terremoto oggi riportate nel bollettino dell’INGV, possiamo tornare alla nostra bella Italia per dire che l’evento tellurico più rilevate sul suolo nostrano risale alle ore 4:53 di notte: l’epicentro è stato individuato al largo delle coste di Siracusa (a circa 51 km di distanza dalla città siciliana) con l’ipocentro a una profondità di 34 chilometri e una magnitudo di 2.8 che – fortunatamente – non sembra aver causato problemi di alcun tipo.
Similmente, oltre al sisma siciliano, tra le scosse di terremoto oggi registrate dall’Istituto ne segnaliamo anche un’altra – la seconda per importanza sul suolo nazionale – al largo delle coste di Ancona (più o meno a metà strada con la Croazia, a 65 km di distanza dalla città italiana) con una magnitudo di 2.5 sulla scala Richter; mentre, infine, è utile riportare che tra tutte le altre scosse di terremoto oggi rilevate, addirittura sette sono relative al territorio di Perugia, tutte fortunatamente di bassa entità sismica.