Rilevato un terremoto oggi da 1.6 di magnitudo alle porte di Terni: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta del bollettino da parte dell'INGV

Torniamo anche oggi, domenica 14 settembre 2025, a controllare il consueto bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (o semplicemente, l’INGV) sulle scosse di terremoto oggi rilevate sul nostro territorio nazionale e nel resto del mondo che – a una prima occhiata – sempre certificare una nottata piuttosto movimentata dal punto di vista tellurico; ma che – in realtà – ci parla anche di scosse di terremoto oggi piuttosto basse per quanto riguarda la magnitudo rilevata.

Campi Flegrei: il rischio di esplosioni è reale/ Studio: "Legate al vapore in profondità e imprevedibili"

Venendo a noi, nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto tellurico e vulcanologico, la scossa più elevata della nottata è stata rilevata in Colombia attorno alle ore (italiane) 9:12 del mattino con una magnitudo di ben 5.5 sulla scala Richter; mentre sul nostro territorio nazionale la scossa più intensa si è registrata alle ore 7:26 nel Mar Ionio – al largo delle cose siciliane – senza che abbia causato alcun reale grattacapo alla popolazione.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 98 scosse negli ultimi 7 giorni, picco massimo M 4.0

Il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV: a Terni un sisma da 1.6 di magnitudo

Al di là della scossa di terremoto oggi rilevata in Colombia e di quella marittima in Sicilia, entrando ancora più nel merito del bollettino odierno dell’INGV possiamo dire che tra gli altri 22 eventi tellurici registrati in nottata il più elevato risale a poco più di un’ora fa: erano, infatti, le ore 10:09 quando la terra è tremata sul territorio di Terni – precisamente nel comune di Stroncone – toccando un grado di magnitudo di 1.6 sulla scala Richter.

Similmente, sono state due le scosse di terremoto oggi rilevate con una magnitudo di 1.4 sulla scala Richter: la prima risale alle ore 3:46 sul territorio di Rocca di Neto (in provincia di Crotone) e la seconda è stata registrata alle 4:10 in quel di Visso, alle porte di Macerata; mentre fermi restando numerosi altri eventi inferiori all’uno di magnitudo, da ultimo vi segnaliamo anche il sisma che alle ore 7:59 del mattino si è sviluppato a Monterotondo Marittimo – vicino a Grosseto – arrivando a toccare il grado di 1.3 di magnitudo.

Terremoto oggi Mar Adriatico M 2.0/ Ingv: scosse anche nelle province di Perugia e Forlì-Cesena