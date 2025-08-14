Terremoto oggi a Torino, magnitudo 2.0 sulla scala Richter: le ultime notizie dall'INGV sulle scosse della registrate nel corso della nottata

A guardare il bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulle scosse di terremoto oggi registrate, sembra essere stata una nottata abbastanza movimentata dal punto di vista sismico, con numero scosse – in parte concentrate nell’area napoletana, ma non agli ormai consueti Campi Flegrei – piuttosto alto che, fortunatamente, in pochi casi hanno raggiunto magnitudo tali da causare veri e propri fastidi o disagi alle persone coinvolte.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 53 sismi, ma situazione complessivamente stazionaria

Come accade da ormai diversi giorni a questa parte, però, la scossa di terremoto oggi più importante tra quelle rilevate dai sismografi del nostro paese è stata registrata all’estero, precisamente nelle Isole Tonga al largo dell’Australia: dai dati raccolti risulta che la magnitudo sia stata di addirittura 5.6 sulla scala Richter, con l’epicentro registrato nel pieno dell’oceano e l’ipocentro a 21 km di profondità; senza fortunatamente aumentare il livello di allerta tsunami.

Terremoto oggi a Perugia, magnitudo 1.5/ Ultime notizie INGV: nel comune cinque scosse in poche ore

I dettagli sul bollettino dell’INGV: quattro scosse di terremoto oggi rilevate ai piedi del Vesuvio

Ignorando gli esteri, tra le scosse di terremoto oggi più importanti che si sono sviluppate nelle ore notturne nel nostro paese, la più alta ha toccato il grado 2.0 di magnitudo: secondo l’INGV si è sviluppata alle ore 2:06 di notte sul territorio di Roure, in provincia di Torino e – grosso modo – a metà strada con il confine con la Francia; e mentre l’ipocentro è stato localizzato ad appena 10 km di profondità, l’area fortemente montana ha evitato che il sisma fosse avvertito da un gran numero di persone.

Terremoto Campi Flegrei, 2 scosse nelle ultime 12 ore/ Sisma di magnitudo 2.3 avvertito dalla popolazione

Contestualmente, appena sotto il terremoto oggi registrato alle porte di Torino, nel bollettino dell’INGV se ne notano anche altri due che hanno raggiunto una magnitudo di 1.9 sulla scala Richter: in particolare, il primo risale a mezzora dopo la mezzanotte sul territorio palermitano e – più precisamente – sulla costa settentrionale dell’isola siciliana; mentre il secondo è delle 8:49 ed è stato rilevato in Croazia, anche in questo caso sulle coste, ma della città di Šilo.

Infine, del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’istituto vogliamo portare alla vostra attenzione anche le quattro scosse rilevate nell’area dl Vesuvio: la prima risale alle ore 5:44 e ha raggiunto una magnitudo di 1.0, aprendo a danze che (per ora) si sono concluse alle 7:05 con un’altra scossa di livello 1; mentre tra le quattro la più alta è stata registrata alle 6:32 con un’intensità di 1.6 sulla scala tellurica messa a punto da fisico statunitense.