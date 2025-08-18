Doppio terremoto oggi a Lusevera, vicino a Udine: tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti in diretta e il bollettino diramato dall'INGV

Si ripete anche in questo lunedì 18 agosto 2025 il nostro consueto appuntamento con il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che riporta tutti i più importanti eventi tellurici che si sono verificati nel corso della nottata, sia sul nostro bel territorio nazionale, che all’estero: anche oggi, fortunatamente, le ore che ci separano dalla mezzanotte sembrano essere state piuttosto tranquille, con un totale di appena 12 scosse di terremoto, tutte sotto la soglia utile per essere avvertite dalle persone.

Entrando immediatamente nel merito del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato, possiamo dirvi che complessivamente tra quei 12 eventi riportati, sono stati due identici i più intensi, entrambi con magnitudo 2.2 sulla scala Richter: il secondo si è registrato alle ore 4:03 di notte in Francia, poco distante dal confine con la Valle d’Aosta ma – comunque – più vicino alla Svizzera.

L’altra scossa di terremoto oggi riportata nel bollettino dell’INGV, invece, ci interessa maggiormente perché è stata registrata a pochi minuti di distanza dall’una di notte (precisamente a mezzanotte e 56 minuti) sul territorio comunale di Lusevera, a una 30ina di chilometri di distanza da Udine: anche in questo caso la magnitudo ha raggiunto il grado 2.2 sulla scala Richter, con l’ipocentro che era solamente a 9 km di profondità.

Proseguendo nella scoperta del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto tellurico, possiamo segnalarvi anche un sisma da 2.1 di magnitudo che si è registrato nel Mar Tirreno, a più di 56 km di distanza dal comune messinese, abbondantemente attutito dall’ipocentro a 159 chilometri di profondità; mentre subito sotto di piazza quell’altra scossa di terremoto oggi rilevata sulla Costa Garganica (alle porte di Foggia) con una magnitudo di 1.4 sulla scala creata dal fisico statunitense.

Per il resto – come dicevamo già prima – il bollettino sulle scosse di terremoto oggi non ci parla di nessun altro sisma particolarmente intenso o importante, con gli altri otto sismi che non hanno superato in nessun caso l’1.3 di magnitudo (registrata alle 00:09 in quel di Marsico Nuovo, vicino a Potenza) e che sono arrivate a un minimo di 0.8 sulla scala Richter (questo alle 6:15 del mattino, nuovamente a Lusevera).