Terremoto oggi in provincia di Udine di magnitudo 3.1, le ultime notizie Ingv segnalano anche una scossa sismica di M 2.5 in provincia di Catania

TERREMOTO OGGI: FORTE SCOSSA NELLA ZONA DI UDINE

Risveglio con scossa di terremoto oggi per i cittadini della provincia di Udine, perché questa domenica si è aperta con una scossa di magnitudo M 3.1 alle ore 09:43. I dati raccolti dalla Sala Sismica dell’Ingv segnalano che l’epicentro è stato individuato a sud-ovest di Verzegnis, in particolare a 8 chilometri da questa zona.

L’evento sismico è stato individuato a una profondità di 10 chilometri, con coordinate geografiche 46.3328 di latitudine e 12.9268 di longitudine. Il terremoto oggi è stato avvertito in diversi comuni della Carnia, ma tra i centri più vicini all’epicentro si segnalano, oltre a Verzegnis, anche Preone, Villa Santina, Enemonzo, Cavazzo Carnico e Lauco.

Non sono stati registrati fortunatamente danni a persone o cose per il terremoto che sembra rientrare nella normale attività sismica dell’area alpina friulana, che è solitamente caratterizzata da una moderata sismicità.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE IN SICILIA E NEL MAR TIRRENO

Nella notte, invece, è stato registrato un terremoto di magnitudo M 2.5 in Sicilia, e più precisamente nella zona della provincia di Catania, con epicentro individuato in questo caso a un chilometro da Militello in Val di Catania.

Questo evento sismico è stato registrato a pochi secondi dalle ore 4, invece la localizzazione prevede queste coordinate geografiche: latitudine 37.2667, longitudine 14.8043 e ipocentro a una profondità di 10 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni più vicini al punto in cui è avvenuto questo sisma, si tratta di Militello in Val di Catania, Scordia, Francofonte, Palagonia e Mineo.

Di intensità simile le due scosse registrate nella zona meridionale nel Mar Tirreno, ma in questo caso era ancor meno probabile che venissero distinte, non solo perché l’epicentro è in mare, ma anche per la profondità, visto che nel caso del terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto a 33 chilometri, per quello di magnitudo 2.3 invece con ipocentro a 157 chilometri di profondità. Quest’ultima scossa è avvenuta alle 06:39, la seconda invece poco più di due ore dopo.