Terremoto oggi a Venezia M 3.3/ Ingv ultime scosse: trema la costa veneta

Un nuovo terremoto è stato registrato stamane in Italia. Stando a quanto riferito poco fa dall’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter è stato localizzato in provincia Venezia, al largo della costa di fronte alla Laguna (in Veneto). In base a quanto comunicato dalla Sala sismica Ingv di Roma, l’evento è stato individuato alle ore 12:28 di stamattina, con coordinate geografiche pari a 45.18 gradi di latitudine e 12.55 di longitudine. L’ipocentro, invece, la profondità, è stata localizzata a otto chilometri sotto il livello del mare. Non vi sono comuni nel raggio di venti chilometri dall’epicentro, mentre nel raggio di una sessantina troviamo Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. Al momento non risultano esservi danni alle persone ne tanto meno dei feriti, anche se sono attesi eventuali aggiornamenti sul sisma.

TERREMOTO ANCHE VICINO A PISA E IN CALABRIA

Mattinata di scosse quella di oggi, venerdì 25 ottobre, visto che nelle scorse ore sono stati registrati altri terremoti, sempre di lieve entità. Alle ore 11:54 un’altra scossa al largo del mar Tirreno meridionale di fronte alle coste calabresi, nei pressi dell’epicentro del terremoto di magnitudo 4.4 registratosi stamattina all’alba. Un sisma di magnitudo 2.1 con coordinate geografiche (lat, lon) 39.7, 15.44 e una profondità localizzata a 11 km sotto il livello del mare. Altro terremoto alle ore 11:45, questa volta più in su, nei pressi della costa Toscana, con magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter. In quel caso il sisma è stato individuato nelle vicinanze di Livorno, Pisa, Collesalvetti, Fauglia e Vecchiano. A livello di città, invece, oltre alle due appena citate, troviamo Viareggio, Lucca, Massa e Carrara nel raggio di una cinquantina di chilometri.

