L'INGV ha registrato un terremoto oggi a Vibo Valentia da 1.7 di magnitudo: i dettagli sul bollettino odierno e gli aggiornamenti in diretta

È stata nuovamente una nottata – come sempre diciamo, per fortuna – piuttosto tranquilla dal punto di vista delle scosse di terremoto che hanno fatto schizzare in alto le “onde” dei sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, finite protagoniste (ovviamente) del consueto bollettino diramato alle prime luci dell’alba e che verrà costantemente aggiornato nelle prossime ore per riportare tutti gli eventi sismici che potrebbero disturbare la nostra quiete.

Un bollettino – quello sulle scosse di terremoto oggi disponibile sul sito dell’INGV – che, infatti, riporta appena nove eventi tellurici registrati tra la mezzanotte odierna (o meglio, dalle 2 di notte) e le 9 del mattino, tutti largamente inferiori al grado 2 sulla scala Richter che viene individuato – grosso modo – come quello oltre il quale le scosse di terremoto iniziano a essere avvertite dalla popolazione; lontanissime, comunque, dal grado 5 che fa scattare il livello di distruzione.

Terremoto oggi a Vibo Valentia da 1.7 di magnitudo: in mattinata scossa da 3.4 nel Mar Ionio

Al di là dei tecnicismi, comunque, immergendoci tra le righe del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto geofisico e vulcanologico, è bene dire che un singolo evento di quei nove citati ha superato il grado due, facendo segnare alle ore 8:40 addirittura una magnitudo di 3.4: fortunatamente, ad attenuare i possibili effetti dannosi del sisma ci ha pensato – da un lato – l’epicentro localizzato nel Mar Ionio (grosso modo a metà strada tra Sicilia e Grecia) e – dall’altro lato – l’ipocentro a una profondità di addirittura 38 km rispetto al livello del mare.

Appena sotto a questo terremoto, poi, ne troviamo altri due leggermente più potenti degli altri: il primo – in ordine di intensità – si è registrato alle 9:09 sul territorio comunale di Vazzano, alle porte di Vibo Valentia, con una magnitudo di 1.7 nuovamente attutita dall’ipocentro a 18 km di profondità; mentre il secondo ci porta alle pendici del Monte Bianco (proprio al confine tra Italia, Francia e Svizzera) alle ore 3:48 di notte con una magnitudo di 1.6 sulla scala Richter.