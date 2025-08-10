Terremoto oggi a Vibo Valentia di magnitudo 2.7 sulla scala Richter: il bollettino di domenica 10 agosto 2025 diramato dall'INGV

Quella tra ieri e oggi – domenica 10 agosto 2025 – è stata una giornata piuttosto attiva dal punto di vista sismico per il nostro paese, con il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV che ci parla di un totale di 24 differenti eventi rilevati dalla mezzanotte al momento in cui stiamo scrivendo queste righe, con il più alto che è stato registrato a migliaia di chilometri di distanza dalla nostra penisola e un palio che hanno colpito anche i fortemente sismici Campi Flegrei.

Fermo restando che questi ultimi li scopriremo a parte in un articolo interamente dedicato alle scosse di terremoto oggi rilevate ai Campi Flegrei, qui possiamo partire dall’evento più intenso: per farlo dobbiamo riavvolgere il nastro temporale fino a pochi minuti prima della 7 del mattino (precisamente alle 6:56) e spostarci fino alla Micronesia e all’arcipelago di Guam, protagonista di un terremoto oggi di magnitudo 6.1 che si è sviluppato in mare; fortunatamente (per ora) non accompagnato da alcuna allerta per gli tsunami.

Il bollettino dell’INGV sulle scosse di terremoto oggi rilevate: la più intensa a Francavilla Angitola

Tutte le altre scosse di terremoto oggi riportare dall’INGV, invece, sono relative al nostro territorio e tra queste la più alta si è registrata a due passi dalla città calabrese di Vibo Valentia, precisamente sul territorio comunale di Francavilla Angitola: dai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un sisma di magnitudo 2.7 sulla scala Richter, generatosi attorno alle ore 2:44 di notte, fortunatamente attutito dalla profondità di 21 km dell’ipocentro.

Oltre a questo, tra le scosse di terremoto oggi rilevate solamente una ha superato il grado 2 di magnitudo, raggiungendo il 2.3 sulla scala circa 47 minuti dopo la mezzanotte, sul suolo comunale di Abriola, alle porte di Potenza; mentre oltre a una scossa di terremoto da 1.9 registrata esattamente un minuto prima di quest’ultima a San Giovanni Rotondo (Foggia), nella notte ci sono state altre tre scosse di terremoto da 1.7 tra il Mar Tirreno (alle 5:38), Avellino (alle 5:46) e Rovigo (alle 7:44).