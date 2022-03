Terremoto oggi Accumoli M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, sabato 12 marzo 2022, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Secondo quanto fatto sapere “live” dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia d’Italia, nelle scorse ore nessun movimento tellurico superiore alla magnitudo 2.0 gradi è stato registrato in Italia, di conseguenza l’ultimo “significativo” resta quello delle ore 5:34 di stamane, proprio di magnitudo 2.0, avvenuto ad Accumoli, in provincia di Rieti (regione Lazio). Alle 2:34 della notte passata invece, si è verificato un sisma in provincia di Messina, in Sicilia.

Il terremoto di oggi è stato localizzato di preciso a due chilometri a sud ovest della località di Barcellona Pozzo di Gotto, ed ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche sono state 38.138 gradi di latitudine, 15.208 di longitudine e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Mentre, in merito ai comuni limitrofi l’epicentro, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Terme Vigliatore, Castroreale, Rodi Milici, Merì e San Filippo del Mela, tutti paesi dislocati nel messinese. Proprio Messina è risultata essere la città più vicina, distante 31 chilometri, con Reggio Calabria a 38, quindi Acireale a 58 e Catania a 71.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MACERATA: I DETTAGLI DELL’INGV

L’Ingv ha segnalato oggi anche una scossa di terremoto avvenuta in provincia di Macerata, precisamente in quel di Castelsantangelo sul Nera, a due chilometri a nord dalla località del maceratese.

L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 42.912 gradi di latitudine, 13.153 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Questo secondo sisma è avvenuto alle ore 3:57 della notte passata ed è stato localizzato nei pressi di Ussita, Visso, Preci, Bolognola e Acquacanina. Foligno, distante 37 chilometri, è stata la città più vicina all’epicentro, con Teramo a 53 e Terni a 57. Ovviamente le due scosse di terremoto registrate oggi in Italia non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

