La fotografia delle scosse di terremoto oggi inerenti l’Italia è decisamente positiva visto che nelle ultime ore l’Ingv, l’istituto italiano preposto alla rilevazione dei movimenti tellurici e agli eventi vulcanici del nostro Paese, non ha segnalato situazioni particolari. La prima cosa da sapere è che continua ad essere dormiente la situazione ai Campi Flegrei, con le scosse di terremoto che stanno quindi sempre di più affievolendosi, così come confermando anche dal recente bollettino settimanale, il report con tutti i movimenti tellurici lungo la Caldera.

Nessun segnale di risveglio quindi dalla zona flegrea, e anche nelle altre regioni d’Italia le ultime ore sono state decisamente tranquille. Gli unici eventi sismici che vi segnaliamo su questa pagina hanno avuto origine in mare, a cominciare da quello principale di oggi, localizzato ad una sessantina di chilometri da Acireale e nonché da Reggio Calabria, ma con epicentro nel mar Ionio. La scossa di terremoto oggi in questione è stata individuata di preciso nella zona meridionale del mar Ionio, alle ore 2:34 della notte passata, e la sua magnitudo è stata tutto sommato leggera, leggasi 2.0 gradi sulla scala Richter: nessuno ha avvertito il sisma anche per il fatto che lo stesso ha avuto origine lontano dalla terraferma.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN ALBANIA E INDONESIA

Un’altra scossa di terremoto è stata invece individuata in Puglia, in questo caso con una magnitudo leggermente inferiore, leggasi 1.9 gradi sulla scala Richter. L’evento sismico è stato localizzato di preciso in provincia di Foggia, lungo la costa garganica, anche in questo caso con epicentro in mare. San Nicandro Garganico e Lesina sono stati i due comuni di riferimento, mentre la città più vicina è risultata essere Foggia, distante pochi chilometri dalla zona del sisma. Segnaliamo infine due scosse di terremoto oggi oltre i nostri confini nazionali.

C’è stato un evento sismico stamane in Albania, alle ore 5:14, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Attenzione anche a quanto accaduto alle ore 23:03 italiane, una scossa di terremoto in Indonesia con una magnitudo importante, leggasi 5.8 gradi sulla scala Richter: fortunatamente il sisma è stato localizzato in mare aperto di conseguenza i suoi effetti sono stati minimi.