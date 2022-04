Terremoto oggi Acri M 2.6/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Cosenza

E’ stata segnalata una nuova scossa di terremoto nella giornata di oggi, sabato 16 aprile 2022, in Italia. A registrarla, come sempre, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, meglio noto come Ingv, che ogni giorno analizza “live” i vari sismi comparsi nel nostro Paese e nel resto del mondo. Nel dettaglio si è verificato stamane uno sciame sismico ad Acri, comune in provincia di Cosenza: tre scosse di magnitudo 2.1, 2.6 e 2.3, alle ore 7:11 e 7:16.

Altra scossa di terremoto di oggi è quella avvenuta in mare aperto, nell’Adriatico Centrale. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, registrato nella notte passata, alle ore 4:26, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.4260 gradi di latitudine, 16.1760 di longitudine, e una profondità di 24 chilometri sotto il livello marino. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non vi sono comuni entro il un raggio di 20 chilometri, mentre la città più vicina risulta essere Manfredonia, distante comunque 91 chilometri.

TERREMOTO OGGI A TERAMO E NEL TIRRENO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto oggi si è verificata nella notte, precisamente alle ore 2:55, ad un chilometro a nord ovest della località di Controguerra, in provincia di Teramo. Si è trattato in questo caso di una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrata dall’Ingv con coordinate geografiche di 42.8610 gradi di latitudine, 13.8190 di longitudine, e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto comunicato dagli addetti ai lavori, nella zona si trovano i comuni di Corropoli, Colonnella, Nereto, Monsampolo del Tronto e Spinetoli, dislocati fra la provincia di Teramo e Ascoli Piceno, e proprio Teramo risulta essere la città più vicina all’epicentro, distante 24 chilometri, con Montesilvano a 47 chilometri e Pescara più staccata a 55. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi nel mar Tirreno Meridionale di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, registrata all’1:16 della notte, in mare aperto.

