È stata una mattinata particolarmente movimentata per le faglie italiane con il bollettino delle scosse di terremoto oggi diramato dall’Ingv – e in costante aggiornamento – che riporta più di 40 scosse distribuite sul nostro bel territorio e che sembrano aver colpito in particolare l’area di Perugia: complessivamente – e questa è certamente una buona notizia – solamente tre differenti eventi hanno superato il grado due sulla scala Richter (considerato quello oltre il quale gli effetti del sisma vengono avvertiti dalla popolazione), mentre tutte le altre sono state piuttosto lievi; ma entriamo subito nel merito del bollettino delle scosse di terremoto oggi registrate partendo proprio da qui.

La prima importante scossa di terremoto oggi registrata dai sismografi dell’Ingv risale alle ore 4:25 di notte e ha raggiunto per prima il grado 2.2 di magnitudo coinvolgendo l’area di Aquilonia – poco distante dalla provincia di Avellino – con un ipocentro localizzato ad un profondità di 13 km; mentre la seconda risale a poco meno di mezzora più tardi (ovvero le ore 4:51) e ha interessato l’area di Polla vicino a Salerno con una magnitudo di 2.1 anticipando di qualche ora – ed arrivamo così alle 6:56 – la scossa da 2.2 che si è registrata in mare nei pressi delle Isole Eolie messinesi.

Proseguendo nella scoperta del bollettino delle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, non possiamo che passare all’area del Vesuvio che – dopo le numerose ed elevate scosse degli ultimi giorni nei vicinissimi Campi Flegrei – in mattinata ha fatto i conti con un evento tellurico di magnitudo 1.2 che si è registrato alle ore 6:40 con un ipocentro localizzato ad appena 1 km di profondità; mentre non pare che per ora si siano registrati danni.

Infine, sottolineando ancora che tra le scosse di terremoto oggi più importante ne emerge una da 1.9 di magnitudo alle 12:07 nell’area di Montemurro (Potenza) e una doppia da 1.8 alle 2:02 sulla Costa Garganica foggiana e alle 4:58 a Monteverde (Avellino); lunga tutta la mattinata alle porte di Perugia (tra Norcia, Campello sul Clitunno, Cascia e Spello) si sono registrate in totale otto differenti scosse sempre attorno all’uno di magnitudo sulla scala Richter.