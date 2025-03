Sembra essere – almeno per ora – una giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista delle scosse di terremoto oggi riportare dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel consueto bollettino diramato tutte le mattine ed aggiornato nel corso delle ore successive con tutti i movimenti tellurici italiani e i più importanti rilevati dall’estero: proprio al di fuori del nostro bel territorio si è registrata la più importante ed intensa scossa della giornata, mentre complessivamente nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato emergono (dalla mezzanotte all’ora in cui scriviamo queste stesse righe) solamente 16 eventi tellurici di medio-bassa intensità, raramente superiori al 2 di magnitudo.

Terremoto oggi a Catanzaro, magnitudo 3.3/ Ultime notizie INGV: Calabria al centro di un nuovo sciame sismico

Partendo – come sempre facciamo – dal terremoto oggi più intenso captato dai sismografi dell’Istituto, dobbiamo spostarci fino alla poco distante Slovenia e più precisamente alle coordinate 46.1678, 14.3350 – che grosso modo rimandano alla cittadina di Skofja Loka, a due passi da Lubiana – per un sisma che alle ore 1:51 di notte ha raggiunto una magnitudo di 3.1 sulla scala Richter, con una profondità (ovvero l’ipocentro) di appena 7 km rispetto al suolo terrestre.

Terremoto oggi Catanzaro M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa leggera anche a Grosseto

Tutte le scosse di terremoto oggi più potenti: le ultime notizie e gli aggiornamenti da parte dell’INGV

Tornando in Italia, tra le varie scosse di terremoto oggi captate e riportate dall’INGV sono state solamente tre a sperare – peraltro di poco – il grado due di magnitudo: la prima in ordine di tempo risale alle ore 2:09 ed è ascrivibile all’area marittima del Tirreno Meridionale al largo calabrese di Rosarno con magnitudo 2.3 sulla scala Richter; mentre la seconda ha raggiunto una magnitudo di 2.4 alle ore 3:31 sul territorio comunale di Caposele, poco distante da Avellino e la terza – in questo caso con una potenza di 2.2 sulla scala tellurica – risale alle 7:42 del mattino sulla Costa Garganica foggiana.

Terremoto Campi Flegrei: cambiano livelli di allerta/ Video, Protezione Civile: "Il magma resta stazionario"

Proseguendo nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV, sempre in ordine di potenza salta all’occhio anche un sisma da 1.9 di magnitudo registrato in quel di Forlimpopoli (alle porte della provincia di Forlì-Cesena) alle ore 4:59 che ha seguito a pochi minuti di distanza la scossa di magnitudo 1.8 che alle 4:51 si è registrata sulla Costa siciliana Nord-Orientale, poco distante dal comune di Messina.