Terremoto oggi Adriatico Centrale M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche Rieti

E’ mercoledì 13 aprile 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto di geofisica e vulcanologia italiano, l’ultimo sisma significativo è quello registrato nel mar Adriatico Centrale, indicativamente di fronte alle coste di Abruzzo, Molise e Puglia, stamane all’alba.

Il terremoto è avvenuto di preciso alle ore 5:23 di oggi, mercoledì 13 aprile 2022, ed ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Come riferito dall’Ingv, il sisma è stato registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.5310 gradi di latitudine, 15.7680 di longitudine, e una profondità di 68 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, nessun comune è stato localizzato entro un raggio di venti chilometri dall’epicentro, mentre fra le città in zona con più di 50mila abitanti si segnala San Severo, distante comunque ben 99 chilometri dalla zona del sisma.

TERREMOTO OGGI A RIETI DI M 1.4: ECCO I DETTAGLI INGV

Altra scossa di terremoto avvenuta oggi è quella registrata dall’Ingv a quattro chilometri a sud ovest di Borbona, in provincia di Rieti. Siamo nella regione Lazio e il sisma ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è avvenuto alle 5:38 di oggi e registrato con un epicentro aventi coordinate geografiche pari a 42.4820 gradi di latitudine, 13.1070 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si trovano i Comuni di Posta, Micigliano, Antrodoco, Borgo Velino e Cagnano Amiterno, tutti della provincia di Rieti, ma la città più vicina risulta essere L’Aquila, in Abruzzo, a 28 chilometri di distanza, con Terni più staccata a 39 e infine Teramo a 53. Segnaliamo infine una scossa di terremoto lungo la costa siciliana, in provincia di Palermo, avvenuta alle ore 22:05 di ieri sera di magnitudo 2.4 gradi.

