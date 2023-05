Terremoto oggi Adriatico M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M 6.2 in Nuova Zelanda

E’ mercoledì 31 maggio 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto registrate in Italia e oltre i confini. Come sempre andiamo a leggere il bollettino aggiornato live da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato una scossa di terremoto nel mar Adriatico, alle ore 6:53 di stamane, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata segnalata a cinque chilometri a nord della località di Ussita, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.9 in Giappone

Il sisma è stato molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:31 fra martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2023. Le coordinate geografiche del terremoto sono state 42.9860 gradi di latitudine, 13.1520 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati nel raggio di 20 chilometri, così come specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati Acquacanina, Fiastra, Bolognola, Fiordimonte e Visso. La città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è stata invece Foligno, distante 37 chilometri, con Teramo a 58, quindi Terni più staccata a 63.

TERREMOTO OGGI SALERNO M 3.0/ Ingv ultime notizie: sisma a Laviano, trema Campania

TERREMOTO OGGI AD ASCOLI PICENO E IN NUOVA ZELANDA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto molto leggera si è verificata oggi sempre nelle Marche, di preciso a tre chilometri a est della località di Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, registrato alle 3:02 della notte passata. Le sue coordinate geografiche sono state 42.8860 gradi di latitudine, 13.5250 di longitudine, e una profondità di 21 km sotto il livello del mare.

Roccafluvione, Palimiano, Rotella e Force sono risultati i comuni più vicini al sisma, mentre le cittadine in zona sono risultate essere Ascoli, distante solo 6 chilometri, quindi Teramo, distante 29, e infine L’Aquila a 60. Da segnalare prime di chiudere anche una scossa di terremoto registrata oggi in Nuova Zelanda con una magnitudo di 6.2 gradi sulla scala Richter, alle ore 4:21 italiane.

Terremoto oggi Catania M 4.0/ Ingv ultime notizie: sciame sismico a Milo, nessun danno

© RIPRODUZIONE RISERVATA