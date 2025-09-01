Maxi scossa di terremoto M 6.0 oggi in Afghanistan, devastata la provincia di Kunar: più di 800 morti, quasi 2mila feriti. Aiuti dall'UE ai talebani

UNA TRAGEDIA A CIELO APERTO: IL TERREMOTO NELL’AFGHANISTAN DELL’EST FA QUASI MILLE MORTI

Non si ha neanche forse l’idea di cosa possa essere uno scenario di quasi 1000 morti e 2mila feriti in un colpo solo e tutto in pochissimi minuti: eppure è quanto appena avvenuto per la maxi scossa di terremoto oggi in Afghanistan, con grado magnitudo 6.0 sulla scala Richter e una scia di morte e devastazione che purtroppo il Paese in Medio Oriente è “abituato” a subire.

Il bilancio della scossa che ha devastato la provincia di Kunar, in particolare la città di Jalalabad nell’Afghanistan orientale, è da brividi: le autorità di Kabul parlano appena dopo le 11 (ora italiana) di oltre 800 morti e 2mila feriti, con i talebani che hanno attivato le varie richieste di aiuti internazionali normalmente “silenziate” da un regime islamista che purtroppo abbiamo imparato a conoscere (e il mondo a “dimenticare”, ndr) in questi decenni.

A rendere ancora più disastrata la situazione il fatto che gli aiuti, assolutamente insufficienti al momento per coprire l’entità del terremoto, sono ostacolati dalle frane emerse dopo le inondazioni delle scorse settimane: in tutto questo, le scosse di assestamento proseguono da ore dopo il maxi sisma di questa notte che ha causato una autentica carneficina a “cielo aperto”. Macerie su macerie, case distrutte in pochi secondi, e persone ancora intrappolate che potrebbero far aumentare notevolmente il bilancio finale del terremoto che oggi ha colpito l’Afghanistan.

LE RICHIESTE DEI TALEBANI, IL SOSTEGNO DELL’UE: LE REAZIONI AL MAXI SISMA IN AFGHANISTAN

Anche solo negli ultimi due anni le scosse di terremoto come quella che oggi ha devastato l’area est vicino a Kunar hanno rappresentato una delle preoccupazioni maggiori per la popolazione: 4mila morte nel sisma del 7 ottobre 2023, mille le vittime nel terremoto del giugno 2022. Seppur le cifre dei regime talebano vadano sempre prese con le “pinze”, è evidente dalle immagini (poche) che arrivano che lo scenario in corso tra le province di Nur Gul, Kunar, Chapadare e Manogi sia ai limiti dell’apocalittico.

Un medico afghano intercettato dalla BBC stamane parla di feriti e/o morti arrivati nel suo ospedale ogni 5 minuti, con pazienti costretti a terra perché rapidamente i posti del ricovero erano terminati: «crisi ed emergenza sanitaria che non ci aspettavamo», lamenta ancora il medico citato dai media UK. Dopo mesi, quasi anni di sostanziale isolamento internazionale, il governo dei talebani ha chiesto aiuto al di fuori del Medio Oriente ammettendo di non essere in grado di provvedere da soli ad aiutare la popolazione rimasta intrappolata sotto le macerie del sisma.

Immediata la reazione dell’Unione Europea dopo il terremoto di oggi in Afghanistan, tra primi a rispondere all’appello di Kabul: «Il team della Protezione civile dell’Ue è sul campo e i nostri partner sono pronti a fornire assistenza immediata», spiega sui social il commissario europeo per la gestione crisi, Hadja Lahbib. Video e foto in arrivo su X sono impressionanti, ve ne lasciamo giusto qualcuno qui sotto per comprendere il grado di devastazione che l’ultima scossa sismica ha provocato in un’area già disastrata di suo.