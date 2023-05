Terremoto oggi Agrigento M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Anche oggi, sabato 6 maggio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Così come si evince dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è stato quello registrato a 4 chilometri a ovest di Montevago, in provincia di Agrigento, in Sicilia.

Il sisma è stato molto lieve, avendo registrato una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:58 fra venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 37.6960 gradi di latitudine, 12.9450 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre a livello di comuni entro i 20 chilometri, la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato Partanna, Santa Margherita di Belice, Salaparuta, Santa Ninfa e Mnefi, paesi dell’agrigentino ma anche del trapanese. Mazara del Vallo, distante 32 chilometri dall’epicentro, è invece risultata la città con almeno 50mila abitanti più vicina, con Marsala a 46 e quindi Trapani a 52.

TERREMOTO OGGI MACERATA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi nella regione Marche, di preciso a tre chilometri a sud est di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata.

Il sisma ha avuto una magnitudo leggera, 1.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 00 e 59 minuti nella notte scorsa. Le sue coordinate geografiche sono state 43.0480 gradi di latitudine, 12.9660 di longitudine e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato nei pressi di Monte Cavallo, Pieve Torina, Muccia, Pievebovigliana e Fiordimonte, mentre Foligno, distante 24 chilometri dall’epicentro, è stata la città più vicina con Perugia più staccata a 47 chilometri e infine Terni a 60. Le due scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

