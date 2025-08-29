Terremoto ai Campi Flegrei oggi di magnitudo Md 2.3: i dati INGV sulle ultime scosse, registrato uno sciame sismico nella zona di Pozzuoli e Bacoli

Una nuova scossa di terremoto oggi, dopo quella di ieri, si è verificata ai Campi Flegrei: a segnalarla è stata la Sala Operativa di Napoli dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che ha raccolto anche i dati relativi al sisma.

Infatti, è stato di magnitudo Md 2.3, quindi ha avuto un’entità non alta, ma comunque tale da poter essere distinto dalla popolazione, che infatti ha segnalato la scossa anche via social.

Terremoto Campi Flegrei oggi, 19 agosto 2025/ Nella notte tre scosse, picco 1.3 di magnitudo

Per quanto riguarda le coordinate dell’epicentro del sisma, individuato in particolare vicino Pozzuoli, quelle geografiche indicano latitudine 40.8217, longitudine 14.1395, mentre l’ipocentro è superficiale, visto che non ha avuto profondità, e anche questo potrebbe aver inciso sul fatto che la scossa di terremoto oggi, alle ore 12:03, sia stata avvertita anche dalla popolazione.

Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 2.2/ In corso un nuovo sciame sismico: ultime notizie INGV

Sul sito di monitoraggio dell’Ingv sono indicati anche i Comuni vicini all’epicentro del sisma, come Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Napoli e Marano di Napoli, tenendo però conto solo di quelli entro i 10 chilometri.

TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO IN CORSO AI CAMPI FLEGREI

Ieri era stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo più forte, in particolare Md 3.0, sempre nella zona dei Campi Flegrei. In quel caso, il sisma è avvenuto alle 21:53, con l’epicentro localizzato a 40.8310 per la latitudine, 14.0930 per la longitudine e 2 chilometri di profondità.

Terremoto Campi Flegrei/ Sciame sismico di bassa magnitudine, nuovi studi su bradisismo

Invece, in merito al terremoto ai Campi Flegrei è emerso che l’epicentro sarebbe stato individuato vicino all’Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli. Lo riporta Fanpage, aggiungendo che il Comune di Pozzuoli parla di sciame sismico per quanto riguarda quest’area, invitando la popolazione locale a segnalare eventuali danni e disagi, ma anche a rivolgersi alla polizia municipale o protezione civile in caso di necessità.

La situazione viene, comunque, monitorata costantemente, a prescindere dal fatto che il fenomeno sia attualmente in corso, nel frattempo vengono raccolte informazioni e dati che poi verranno analizzati e finiranno nel nuovo bollettino dell’Ingv sui Campi Flegrei.