Nuova scossa di terremoto oggi 1 settembre 2025 ai Campi Flegrei: magnitudo 4.0 Richter, paura a Napoli e Pozzuoli. Sospese linee treni

RITORNA LA PAURA AI CAMPI FLEGREI DOPO IL TERREMOTO DI OGGI M 4.0 RICHTER

Dopo una settimana tutto sommato “tranquilla”, già ieri ai Campi Flegrei era cresciuto l’allarme per una rinnovata attività sismica: la scossa di terremoto oggi 1 settembre 2025 di grado magnitudo 4.0 sulla scala Richter rappresenta il “picco” di uno sciame che persiste nell’area tra Napoli e Pozzuoli, provocando ulteriori difficoltà alla popolazione che ancora stamattina ha avvertito distintamente le vibrazioni soprattutto ai piani alti delle abitazioni.

Dopo ben 7 scosse di terremoto consecutive tutte prime dell’alba, stamattina alle ore 4.55 si segnala dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – comunemente noto come INGV – un sisma di grado M 4.0, la scossa più importante di tutta l’ultima settimana nei Campi Flegrei: l’ipocentro a 2 km di profondità fa ben intuire quanto si possa essere distinta nettamente la vibrazione del terremoto in superficie, con l’ormai consueta area di “influenza” dei comuni limitrofi all’epicentro.

Stiamo parlando ovviamente di Pozzuoli e Napoli, a ridosso del punto d’origine del terremoto dei Campi Flegrei, ma coinvolti restano anche Quarto, Bacoli, Marano di Napoli e Monte di Procida. Sopra i 10 km di distanza dall’epicentro troviamo comunque centri come Magnano, Giugliano in Campania, Melito, Casoria, Grumo Nevano, Ercolano, Pompei, Ischia e Frattaminore, e in generale l’intera area vulcanica a ridosso del Vesuvio.

SCIAME SISMICO CONTINUO, L’ALLARME DEL CENTRO TERREMOTO INGV

Va detto che per fortuna non si segnalano danni particolari e strade, persone e strutture in giro per i Campi Flegrei anche se la gente in strada è scesa nuovamente all’alba dopo aver udito distintamente la scossa di magnitudo 4.0. Tra le prime conseguenze dirette del terremoto oggi ai Campi Flegrei l’annuncio delle autorità della chiusura temporanea di tutti i siti del Parco Archeologico, comprese limitazioni nei parchi di Pompei ed Ercolano. Inoltre il servizio treni sulle linee Circumflegrea e Cumana è stato sospeso per le verifiche in corso alle strutture.

Oltre alla scossa di M 4.0, le altre 7 attività sismiche precedenti nella notte hanno visto tutte magnitudo tra il 2 e il 3 della scala Richter, con “picco” alle ore 1.29 con il terremoto di grado M 2.8 negli stessi comuni coinvolti vicino all’area di epicentro tra Pozzuoli e Napoli. IN generale sono però 40 gli eventi sismici registrati dall’INGV nelle ultime 48 ore, con 23 solo nella giornata di oggi appena cominciata.

Paura a Napoli e pure nel comune di Pozzuoli dove il sindaco Gigi Manzoni all’ANSA ha spiegato che non si registrano danni nonostante le vibrazioni avvertite nelle scorse ore: in merito alla garanzia dei trasporti pubblici, il primo cittadino ha confermato che è in costante rapporto con l’EAV per evitare che ad ogni singola scossa si fermi l’intero servizio urbano, «servono soluzioni che garantiscano sicurezza ma anche senza paralizzare la mobilità dei cittadini».