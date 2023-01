Terremoto oggi Albania M 3.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Andiamo a fare il punto anche oggi, lunedì 9 gennaio 2023, su quali siano state le sscosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese nonché quelle principali avvenute all’estero. Come segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo bollettino live, l’ultimo evento tellurico “importante” è stato quello accaduto in Albania, di preciso lungo la costa albanese meridionale, alle ore 3:50 della notte passata, fra domenica 8 e lunedì 9 gennaio 2023.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 3.7 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 40.3290 gradi di latitudine, 19.3680 di longitudine, oltre ad un ipocentro, una profondità, pari a a 7 chilometri sotto il livello del mare. Al momento non si hanno comunque notizie di danni o feriti nonostante la scossa di terremoto di oggi sia stata piuttosto rilevante.

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA E IN TOSCANA: I DETTAGLI INGV DEI DUE LIEVI SISMI

In Italia non si sono invece registrate oggi delle scosse di terremoto significative, e quella più “forte” è avvenuta nella regione Sicilia, in provincia di Messina, a Librizzi, con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Da segnalare anche un evento tellurico in Umbria, di preciso a tre chilometri a ovest di Fossato di Vico, in provincia di Perugia. Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, e che ha avuto coordinate geografiche pari a 43.2970 gradi di latitudine, 12.7280 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati i comuni di Sigillo, Costacciaro, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo e Gubbio, tutte località del perugino, e proprio Perugia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 35 chilometri, con Foligno più staccata a 38, quindi Fano a 65 e infine Pesaro a 70. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella serata di ieri in provincia di Arezzo, a Pratovecchio Stia, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Le tre scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.











