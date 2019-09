TERREMOTO OGGI ALBANIA: SCOSSA M 5.8/ Avvertito in Puglia: paura a Lecce e Brindisi

Una forte scossa di terremoto in Albania di magnitudo 5.8 sulla scala Richter è stata avvertita anche in Puglia nel pomeriggio di oggi, sabato 21 settembre 2019. Come risulta dal consueto report dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa si è verificata alle ore 16:04 italiane, con epicentro registrato nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 41.38 e longitudine 19.46. L’ipocentro è stato individuato invece ad una profondità nel sottosuolo di 20 km. Come sottolineato da “Il Fatto Quotidiano” nella sua edizione online, la scossa ha avuto luogo pochi chilometri a nord di Durazzo, nel mar Adriatico ed è stata seguita da un nuovo sisma di magnitudo 5.3 sulla scala Richter a distanza di circa 11 minuti dal primo movimento tellurico che ha fatto tremare la costa settentrionale del Paese delle Aquile.

TERREMOTO OGGI ALBANIA: SCOSSA M 5.8

Lecce, Brindisi e Taranto sono le province della Puglia dove con maggiore frequenza sono state registrate le telefonate ai vigili del fuoco in seguito al terremoto che ha scosso l’Albania nel pomeriggio di oggi. Come riportato da “Il Fatto Quotidiano”, purtroppo in seguito al sisma sono stati segnalati ingenti danni a Durazzo, la città più vicina all’epicentro, dove almeno due persone sarebbero rimaste ferite: inoltre in tutto il comune manca l’energia elettrica. In un paese tra Durazzo e Tirana, invece, sarebbero crollate alcune abitazioni per la violenza della scossa. Nella capitale Tirana un intero palazzo sarebbe stato evacuato dalle forze dell’ordine per i danni riportati alla struttura. In diverse parti del Paese subito è scattato il panico con i cittadini riversatisi in strada.

