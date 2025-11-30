Terremoto oggi all'Aquila da 2.7 di magnitudo: il bollettino di domenica 30 novembre 2025 dell'INGV e tutti gli aggiornamenti in diretta

Con l’inizio di una nuova giornata – ovviamente quella di oggi, domenica 30 novembre 2025 – è ora di tornare a dare un’occhiata al consueto bollettino giornaliero sulle scosse di terremoto che sono state registrate nelle ultime ore dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul nostro territorio nazionale: la prima cosa che salta all’occhio guardando il bollettino è che – a differenza degli ultimi giorni – sono state parecchie le scosse di terremoto oggi rilevate, con addirittura 22 eventi dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo queste righe.

Tra le 22 scosse di terremoto oggi registrate la più intensa – dalla quale vale, ovviamente, la pena partire – risale a 25 minuti dopo la mezzanotte con l’epicentro localizzato nel comune di Barete, alle porte di L’Aquila: la magnitudo – secondo i dati dell’INGV – è stata di addirittura 2.7 sulla scala Richter, aprendo a una nottata in cui si sono registrate altre tre scosse di terremoto nella medesima provincia.

Soffermandoci su queste, possiamo dirvi che la prima (dopo il terremoto da 2.7 del quale abbiamo appena parlato) risale alle ore 3 e 57 di notte con una magnitudo di 1.5 sul territorio comunale di Castel di Sangro; mentre la seconda – alle ore 4:52 – ha colpito proprio il comune di L’Aquila con una intensità pari a 1.5 sulla scala tellurica e l’ultima (almeno, per ora) risale alle ore 5:47 con una magnitudo di 1.6 e un epicentro localizzato a Ortona dei Marsi.

Lasciando da parte il territorio aquilano, nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto geofisico e vulcanologico attirano l’attenzione altri due eventi particolarmente intensi: il primo in ordine di sismicità è quello che si è verificato alle 4:49 poco distante dalla costa calabrese nord-occidentale (in un territorio che fa parte della provincia di Cosenza) con una magnitudo di 2.2 ben attenuata dall’epicentro in mezzo al mare e dall’ipocentro a una profondità di ben 88 km.

Subito dopo il terremoto cosentino, poi, ne troviamo un altro da 2.0 di magnitudo che si è sviluppato alle ore 4:31 sul territorio di Castelmezzano, in provincia di Potenza, anticipato poco prima – nella medesima provincia e città – da un altro evento da 0.8 di magnitudo; mentre di interessante c’è anche la doppia scossa di terremoto oggi rilevata alle porte di Courmayeur (nelle montagne aostane) con magnitudo tra l’1.3 e l’1.2 sulla scala Richter.