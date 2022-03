Terremoto oggi Amatrice M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Vibo Valentia

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate oggi, giovedì 3 marzo 2022, in Italia nonché nel resto del mondo. Come sempre ci affidiamo al portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che analizza e registra tutti i sismi “live”. L’ultima scossa di terremoto significativa è stata quella avvenuta nella regione Lazio, precisamente ad un chilometro a est della nota località di Amatrice, in provincia di Rieti. L’evento tellurico è avvenuto nella notte passata, di preciso alle ore 1:50, ed ha avuto una magnitudo lieve, pari a 2.1 gradi sulla scala Richter.

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa di terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 42.635 gradi di latitudine, 13.302 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Nei pressi del sisma si segnalano i comuni di Accumoli, Campotosto, Cittareale, Capitignano e Montereale, tutti dislocati fra la provincia di Rieti e di L’Aquila, e più volte nominati su queste pagine essendo in una delle zone a più alta attività sismica d’Italia. Proprio L’Aquila è la città più vicina all’epicentro, distante 33 chilometri, la stessa distanza che separa la zona del sisma da Teramo, mentre Terni è più staccata a 54 chilometri.

TERREMOTO OGGI A VIBO VALENTIA: TUTTI I DETTAGLI INGV DEL SISMA

Sempre nella giornata di oggi, precisamente alle ore 3:30, si è verificata un’altra scossa di terremoto, questa volta nella regione Calabria, a tre chilometri a est della località di Sorianello, in provincia di Vibo Valentia.

Il sisma è stato molto lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 38.597, 16.272 ad una profondità di 9 km. Pizzoni, Soriano Calabro, Gerocarne, Vazzano e Serra San Bruno, i comuni individuati in zona dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre Lamezia Terme e Catanzaro sono risultate essere le due città più vicine all’epicentro. Tutte e due le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne feriti.

