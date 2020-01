Terremoto oggi Amatrice M 2.3/ Ingv ultime scosse, altro sisma a Messina

Una nuova scossa di terremoto si è verificata quest’oggi, venerdì 3 gennaio 2020, in quel di Amatrice, in provincia di Rieti (Lazio). A comunicarlo, come sempre, sono i professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato precisamente alle ore 3:49 della notte fra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, con coordinate geografiche pari a 42.61 gradi di latitudine, e 13.26 di longitudine. L’ipocentro, la profondità, è stato invece individuato a 10 chilometri sotto il livello marino. I comuni che hanno avvertito la scossa, seppur lieve, sono stati quelli di Cittareale, Accumuli, Montereale, Capitignano, Campotosto, Borbona e Posta, tutti paesi che abbiamo ormai imparato a conoscere in questi ultimi anni, in quanto, spesso e volentieri, vittime appunto di sismi ed eventi vari.

UN ALTRO TERREMOTO IN PROVINCIA DI MESSINA

Le città più vicine sono invece quelle di L’Aquila, Teramo e Terni, che distano all’incirca 50 chilometri da Amatrice. Il sisma avvenuto questa notte in provincia di Rieti, giunge a poche ore di distanza da un’altra scossa rilevata sempre nella stessa zona, un movimento di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter registrato dalla sala sismica Ingv di Roma alle 12:57 di ieri. In entrambi i casi non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti. Da segnalare anche un altro movimento tellurico, registrato questa volta in Sicilia. Nella provincia di Messina, alle ore 22:38 di ieri, c’è stata una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter in quel di Capizzi. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 37.87 gradi di latitudine e 14.47 di longitudine, mentre la profondità è stata di 37 chilometri sotto il livello marino. Cerami, Mistretta, Castel di Lucio e Nicosia, sono stati i comuni interessati dal movimento tellurico, che comunque non ha provocato danni o feriti. Anche in Sicilia, specialmente in provincia di Messina, è in corso da un paio di giorni a questa parte un leggero sciame sismico con la scossa più importante di M 3.2 registrata il primo dell’anno.

