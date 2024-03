Terremoto oggi Ancona M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Catania

Come ogni giorno anche oggi, martedì 19 marzo 2024, andiamo a scoprire insieme quali siano state le principali scossa di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore in Italia, così come si legge sul portale dell’Ingv, il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato live. L’ultimo evento tellurico “importante” è stato quello localizzato a Genga, in provincia di Ancona, alle ore 10:21 di stamane, un sisma di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata segnalata a tre chilometri a est del comune di Pievebovigliana, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, si è trattato di un sisma molto lieve, con una magnitudo di soli 1,3 gradi sulla scala Richter, registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 43.0740 gradi di latitudine, 13.1180 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è avvenuto stamane all’alba, alle ore 5:05, e nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati individuati i comuni di Fiordimonte, Fiastra, Muccia, Pieve Torina e Acquacanina. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece essere Foligno, distante 36 chilometri, con Perugia a 59, quindi Teramo a 66 e Ancona a 69 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI CATANIA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche una scossa di terremoto di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter in Sicilia, precisamente in provincia di Catania lungo la costa. In questo caso il terremoto è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 24 minuti, sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa ha avuto delle coordinate geografiche pari a 37.7740 gradi di latitudine, 15.4550 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre il comune più vicino è risultato essere Taormina, con Letojanni, Castelmola e Sant’Alessio Siculo leggermente più staccati. La città più vicina è stata invece Acireale, a 31 chilometri di distanza dalla zona dell’epicentro, con Reggio Calabria più staccata a 41, quindi Catania a 44, Messina a 48 e Siracusa a 81. Le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina, non hanno causato danni ne feriti.

