Terremoto oggi Ancona M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Accumoli

Andiamo ad analizzare insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo, così come comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo evento tellurico è quello registrato lungo la costa marchigiana, in provincia di Ancona, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, sisma avvenuto alle ore 8:21 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a quattro chilometri a nord est della località di Accumoli, in provincia di Rieti. Si è trattato di un sisma leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, di conseguenza i suoi effetti sono stati pressochè inesistenti.

Terremoto oggi Cosenza M 1.9/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Rovigo

Il terremoto è stato registrato alle ore 5:37 di oggi in una zona avente coordinate geografiche pari a 42.7160 gradi di latitudine, 13.2940 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Nelle vicinanze vi sono i comuni di Arquata del Tronto, Amatrice, Acquasanta Terme, Montegallo e Cittareale, paesi dislocati fra la provincia di Rieti ed Ascoli Piceno, che più volte abbiamo nominato su queste pagine, essendo in una delle zone a maggior attività sismica della penisola. Teramo è invece la città più vicina, distante 34 chilometri, con L’Aquila a 41 e Foligno a 55.

Terremoto oggi Bologna M 21./ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli Piceno

TERREMOTO OGGI A PARMA E NEL MAR IONIO: I DETTAGLI DELL’INGV

Nella tarda serata di ieri, di preciso alle ore 23:21, è stato invece segnalato un terremoto a due chilometri a est di Calestano, in provincia di Parma, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter.

L’evento è avvenuto in una zona con coordinate geografiche (lat, lon) 44.5970, 10.1460 ad una profondità di 14 km. Terenzo, Tizzano Val Parma, Langhirano, Fornovo di Taro e Solignano sono stati i comuni rilevati in zona, mentre Parma è la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con Reggio Emilia a 40 e Carrara a 58. Infine segnaliamo un’altra scossa di terremoto avvenuta nella tarda serata di ieri di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter in mare aperto, nel mar Ionio Meridionale. In tutti e tre i casi non si sono verificati danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI FIRENZE M 3.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche ai Campi Flegrei

© RIPRODUZIONE RISERVATA