Terremoto oggi Ancona M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Pesaro

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi in provincia di Ancona, nota località capoluogo della regione Marche. Come si legge sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico avente una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, è avvenuto di preciso a cinque chilometri a nord ovest di Arcevia, ed è stato localizzato nel corso della notte scorsa, alle ore 4:06 fra lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023.

TERREMOTO MARCHE OGGI, SCOSSA A MACERATA M 3.8/ Scuole chiuse a Corridonia

Come riferito dalla Sala Sismica INGV in Roma, il terremoto ha avuto coordinate geografiche che sono state pari a 43.5360 gradi di latitudine, 12.9020 di longitudine, e una profondità di 44 chilometri sotto il livello del mare. I comuni in zona sono stati individuati in Pergola, San Lorenzo in Campo, Castelleone di Suasa, Fratte Rosa e Serra de’ Conti, paesi dislocati nella provincia di Pesaro Urbino e Ancona. Fano è invece risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, distante 36 chilometri, con Pesaro più staccata a 42 chilometri e quindi Ancona a 51. La scossa di terremoto di oggi nella Marche non ha ovviamente causato danni ne tanto meno dei feriti vista la sua moderatezza.

Terremoto Turchia e Siria, nuova scossa 6.3/ Sisma avvertito anche in Libano e Iraq

TERREMOTO OGGI PESARO M 1.6: TUTTI I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stata segnalata anche un’altra scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico è avvenuto di preciso lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino, sempre nella regione Marche.

Il sisma è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 20 minuti, ed è stato registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.0090 gradi di latitudine, 13.4040 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune è stato localizzato in zona in quanto il terremoto è avvenuto lontano dalla terraferma, mentre la cittadina più vicina è risultata essere anche in questo caso Fano, distante 36 chilometri, con Pesaro a 41, quindi Ancona a 45, Rimini a 67 e infine Cesena a 94.

Terremoto oggi mar Tirreno M 4.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Salerno

© RIPRODUZIONE RISERVATA