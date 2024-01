Terremoto oggi Ancona M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche ad Aosta

Andiamo a scoprire anche oggi, venerdì 5 gennaio 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto che sono state registrate nelle ultime ore in Italia e nel resto del mondo. Secondo il bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello accaduto a Corinaldo, in provincia di Ancona, un sisma di magnitudo di 2.4 gradi alle ore 5:23. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a Ricigliano, in provincia di Salerno, un sisma in questo caso di magnitudo 2.3 gradi registrato alle ore 8:58. L’Ingv ha registrato anche una scossa lungo la Costa Laziale, in provincia di Roma, un sisma con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:04 fra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2024. Le sue coordinate geografiche, come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono risultate essere 41.7750 gradi di latitudine, 11.7410 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Essendo il sisma verificatosi lontano dalla terra ferma, l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato localizzato. La città con almeno 50mila abitanti più vicina è invece risultata essere Civitavecchia, distante 36 chilometri dall’epicentro, con Fiumicino più staccata a 41, quindi Pomezia a 64.

TERREMOTO OGGI AD AOSTA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata in Valle d’Aosta dalla Sala Sismica INGV-Roma, precisamente a 7 chilometri a ovest dalla località di Saint Rhémy en Bosses, in provincia di Aosta. Si è trattato di una scossa con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 3:15 della notte passata in una zona con coordinate geografiche pari a 45.8190 gradi di latitudine, 7.0930 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuati comuni di La Salle, Morgex, Saint Oyen, Courmayeur e Pre Saint Didier, tutte della provincia di Aosta, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del terremoto è risultata essere Torino, distante 95 chilometri dall’epicentro. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori movimenti tellurici importanti.

