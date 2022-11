Terremoto oggi Ancona M 2.4/ Ingv ultime notizie, non si placa lo sciame sismico

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 16 novembre 2022, su quali siano state le principali scosse di terremoto che sono state registrate in Italia. Visionando il bollettino redatto live dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma da segnalare è quello avvenuto, per l’ennesima volta negli ultimi giorni, lungo la costa marchigiana anconetana, in provincia di Ancona, un sisma di magnitudo 2.4 gradi registrato alle ore 5:36 di questa mattina. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a 4 chilometri a ovest della località di Visso, in provincia di Macerata (nelle Marche). L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dall’Ingv all’alba di stamane, precisamente alle ore 4:35.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.9350 gradi di latitudine, 13.0460 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato Preci, Monte Cavallo, Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Sellano, tutti paesi della provincia di Perugia e Macerata, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra le due regioni. Foligno, distante 28 chilometri, è invece risultata la città più vicina all’epicentro, con Terni più staccata a 53, quindi Perugia a 57, Teramo a 62, L’Aquila a 71, Ancona ad 85 e infine Viterbio a 96.

TERREMOTO OGGI LUNGO LA COSTA MARCHIGIANA, I DETTAGLI

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi lungo la Costa Marchigiana Anconetana, in provincia di Ancona, sempre nella regione Marche. Il sisma è stato lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 36 minuti.

Il suo epicentro è stato individuato in mare aperto, con coordinate geografiche pari a 43.9690 gradi di latitudine, 13.3780 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le cittadine in zona, si segnala Fano a 32 chilometri di distanza, quindi Pesaro a 38, Ancona a 41, Rimini a 66 e infine Cesena a 93. Continua quindi lo sciame sismico nelle Marche, per un totale di sette scosse lievi dalla mezzanotte di oggi ad ora.

