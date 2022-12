Terremoto oggi Ancona M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Como

Andiamo anche oggi, sabato 3 dicembre 2022, a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto riportato dal portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello avvenuto lungo la costa ferrarese, in provincia di Ferrara (Emilia Romagna), con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto di preciso alle ore 4:49 della notte passata, registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 44.7740 gradi di latitudine, 12.3350 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si trovano le località di Comacchio, Lagosanto, Mesola, Codigoro e Porto Tolle, mentre Ravenna, distante 41 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, con Rovigo a 54, quindi Ferrara a 57. Nella giornata di oggi è stato segnalata un’altra scossa di terremoto, sempre nella regione Marche, lungo la Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino). Si è trattato in questo caso di un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, verificatosi alle ore 00 e 39 minuti della notte passata, fra venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2022.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE E A COMO: I DETTAGLI INGV

Le sue coordinate geografiche sono state 44.1140 gradi di latitudine, 13.3090 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le città in zona, si segnalano Fano, Pesaro e Ancona, distanti rispettivamente 38, 39 e 58 chilometri dall’epicentro.

Segnaliamo anche una scossa di terremoto in provincia di Como, precisamente ad un chilometro a sud di Trezzone, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto alle ore 3:07 e registrato ad una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Gera Lario, Sorico, Montemezzo, Vercana e Domaso, le località in zona, mentre Como, Varese e Bergamo sono state le città più vicine all’epicentro. Da segnalare infine una scossa in provincia di Verona con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 5:41 di stamane precisamente a Colognola ai Colli.

