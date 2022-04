Terremoto oggi Ancona M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pistoia

E’ sabato 9 aprile 2022 e anche oggi andremo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del Paese, grazie al bollettino pubblicato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto emerso l’ultimo sisma è quello che si è verificato nelle Marche precisamente lungo la Costa Marchigiana Anconetana, provincia di Ancona.

Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, avvenuta alle ore 1:19 della scorsa notte, fra venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022. L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 43.6790 gradi di latitudine, 13.5380 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma ha seegnalato Falconara Marittina, Camerano, Sirolo, Offagna e Camerata Picena, tutti paesi dell’anconetano. Proprio Ancona è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante solo sette chilometri, con Fano a 46 e Pesaro più staccata a 56.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN TOSCANA, A PISTOIA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Nella tarda serata di ieri si è invece verificata una scossa di terremoto nella regione Toscana, precisamente alle ore 21:53 di ieri, a otto chilometri ad ovest di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.

Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, registrata dall’Ingv con le coordinate geografiche di 44.0820 gradi di latitudine, 10.9030 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di ieri sera è avvenuto a cavallo fra la regione Toscana e l’Emilia Romagna, e in zona sono stati infatti segnalati i comuni di Lizzano in Belvedere, e Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, ma anche di San Marcello Pistogiese e Cutigliano, provincia di Pistoia. La città più vicina all’epicentro individuata è stata proprio Pistoia, con Prato distante 27 chilometri, quindi Lucca a 42 e infine Scandicci sempre a 42 chilometri di distanza.

