Terremoto oggi Ancona M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Bologna

E’ lunedì 2 aprile 2023, e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali registrate in Italia. Secondo quanto fatto sapere l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il proprio sito web, l’ultimo evento tellurico è stato quello registrato a due chilometri a nord della località di Genga, in provincia di Ancona, un sisma di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 00 e 57 minuti della scorsa notte, fra domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023. Le sue coordinate geografiche, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 43.4510 gradi di latitudine, 12.9300 di longitudine, e una profondità di 39 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Arcevia, Sassoferrato, Serra San Quirico, Mergo e Rosora, tutte località dell’anconetano.

La città più vicina con almeno 50mila abitanti è invece risultata essere Fano, distante 44 chilometri, con Ancona a 51, quindi Pesaro alla stessa distanza e Foligno a 58. Pochi minuti prima, alle 00 e 57 minuti, un’altra scossa di terremoto aveva interessato la stessa zona con una magnitudo di 2,7 gradi sulla scala Richter: entrambi i movimenti tellurici non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A BOLOGNA M 1.4: I DETTAGLI INGV

Sempre l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto nella giornata di oggi a cinque chilometri a nord est di Pianoro, in provincia di Bologna.

In questo caso si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 1,4 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 4:06 di oggi, e classificato con delle coordinate geografiche pari a 44.4110 gradi di latitudine, 11.4030 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare. San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Monterenzio, Bologna e Castenaso, i comuni individuati in zona, mentre Bologna è risultata essere la cittadina più prossima all’epicentro, distante solo 11 chilometri, con Imola più staccata a 26, quindi Faenza a 41 e Modena a 46.

