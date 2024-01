Terremoto oggi Ancona M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma lieve anche ad Accumoli

E’ giovedì 4 gennaio 2024 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e non solo. Secondo quanto riportato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale aggiornato live, l’ultimo terremoto segnalato è quello avvenuto a tre chilometri da Corinaldo, in provincia di Ancona, nelle Marche. Un sisma con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:22 fra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio 2024.

Terremoto Campi Flegrei/ Il gioco “Earthquake” per insegnare il bradisismo anche ai bambini

Le sue coordinate geografiche sono state 43.6460 gradi di latitudine, 13.0790 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre il comune più vicino è risultato essere Trecastelli, ma anche Ostra Vetere, Monte Porzio, Ostra e Barbara, località della provincia di Ancona ma anche di Pesaro Urbino. La città più vicina all’epicentro è risultata invece essere Fano, distante 23 chilometri, con Pesaro più staccata a 32, quindi Ancona a 36, poi Rimini a 62.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

TERREMOTO OGGI ACCUMOLI, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto decisamente più lieve, quella localizzata a due chilometri a ovest di Accumoli, in provincia di Rieti, nella regione Lazio. In questo caso si è trattato di un movimento tellurico con una magnitudo di soli 1,6 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 3:00 della notte passata, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.6950 gradi di latitudine, 13.2260 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Amatrice, Cittareale, Arquata del Tronto, Norcia e Acquasanta Terme, paesi della provincia di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, visto che il terremoto si è verificato a cavallo di tre regioni, Lazio, Marche e Umbria. Teramo, distante 39 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con L’Aquila più staccata a 41 e infine Terni a 50.

Terremoto oggi Pavia M 2,3/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche a Pordenone

© RIPRODUZIONE RISERVATA