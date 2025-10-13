Terremoto oggi ad Ancona di magnitudo 1.8 sulla scala Richter: l'odierno bollettino dell'INGV e tutti gli aggiornamenti in diretta

Proseguono incessanti gli aggiornamenti al bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato – come sempre accade – dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che oltre a riportare tutti gli eventi sismici registrati nel corso della notte, ci aggiornerà in tempo reale sulle scosse che avverranno per tutto il resto della giornata.

A ben guardare – e verrebbe da dire, fortunatamente – il bollettino sulle scosse di terremoto oggi non riporta particolari eventi degni di nota, con un totale di appena 14 eventi sismici tutti abbondantemente inferiori al 2 di magnitudo tra la mezzanotte e le 7:33 del mattino, orario dell’ultima scossa rilevata nel momento in cui stiamo scrivendo queste righe.

Tra queste 14 scosse di terremoto oggi riportate la più intensa è arrivata attorno alle ore 3:41 quando la sala sismica dell’Ingv a Roma ha registrato un evento tellurico da 1.8 di magnitudo: l’area di riferimento è quella del comune di Sassoferrato, in provincia di Ancona ma – a somme linee – a metà strada con Perugia, a una profondità di appena 10 km rispetto al suolo terrestre.

Tra le altre scosse di terremoto oggi rilevate (almeno, fino a questo momento) vale la pena segnalare il fatto che proprio il territorio tra Marche e Umbria è stato quello maggiormente colpito: oltre all’evento di Ancona, infatti, l’Istituto ne ha rilevati altri 9 dei 14 odierni distribuiti lungo tutta la nottata tra ieri e oggi; mentre gli altri quattro erano tra Rieti, Pistoia, Verona e il confine tra Francia e Italia.

Tra queste nove scosse di terremoto oggi riferite ai due territori, in particolare ce ne sono state cinque sul territorio di Perugia tutte comprese tra lo 0.2 e l’1.1 di magnitudo nei comuni di Petralunga, Valtopina, Preci, Monteleone di Spoleto e Costacciaro; mentre altre tre sono riferite al territorio provinciale di Pesaro-Urbino (tutte a Serra Sant’Abbondio, tra lo 0.7 e lo 0.9 di magnitudo) e l’ultima è stata rilevata alle porte di Macerata – precisamente a Monte Cavallo – con uno 0.8 sulla scala Richter.