Diverse scosse di terremoto oggi, quelle segnalate puntualmente dal noto portale online dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Vi anticipiamo che è tornata a tremare la zona dei Campi Flegrei, seppur con un solo movimenti tellurico, e che si è registrato un sisma superiore alla magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter in Valle d’Aosta, una regione che non viene poi menzionata così tante volte sulle cronache dei terremoti. Ma partiamo proprio da quest’ultimo sisma, un movimento tellurico con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, segnalato poco prima dell’una della scorsa notte, precisamente alle ore 00 e 51 minuti, in quel di Oyace, in provincia di Aosta, e vicino a Bionaz e Quart.

La scossa di terremoto oggi è stata registra a 84 chilometri da Torino e a 92 da Moncalieri, e non ha causato alcun danno. E’ stata invece di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter la scossa di terremoto oggi registrata a tre chilometri a sud di Cesena, precisamente vicino a Montiano e Longiano.

L’evento sismico è stato segnalato alle ore 5:25 di questa mattina e anche in questo caso non si segnala alcun effetto anche perchè il sisma è stato davvero leggero. Vi abbiamo segnalato in apertura una scossa di terremoto nuovamente ai Campi Flegrei, precisamente quella alle ore 7:39 di stamane con una magnitudo molto leggera, leggasi 1.2 gradi sulla scala Richter, puntualmente segnalata su Facebook dai moltissimi residenti della Caldera che l’hanno udita.

Il sisma ha solamente destato un po’ di preoccupazione ma non ha causato alcun effetto visibile su edifici e vie di comunicazione e lo stesso è avvenuto per la scossa di terremoto registrata stamane alle ore 7:28 in quel di Corfinio, in provincia de L’Aquila, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, evento localizzato nei pressi di Raiano e Vittorito, nonché ad una quarantina di chilometri dalle cittadine di Rieti e L’Aquila.